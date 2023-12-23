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BİM 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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BİM 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta

BİM, 29 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 5 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim listesinde, TCL 32" FHD Android Televizyon, Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas, Kumtel Yağsız Air Fryer, Range Buharlı Ütü, Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu ve LG 55" 4K Smart Nanocell Tv gibi dikkat çeken ürünler yer alıyor. İşte BİM’in en yeni afişi…

BİM, 29 Aralık aktüel ürünler kataloğunun detaylı listesini paylaştı. 5 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim kampanyasında LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 24.499 TL, TCL 32" FHD Android Televizyon 5.699 TL, Dijitsu 58" UHD Smart Led Tv 10.999 TL, Dijitsu 50" UHD Android Led Tv 8.999 TL, Kumtel Yağsız Air Fryer 5.5 Litre 1.599 TL, Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL, Range Buharlı Ütü 599 TL, KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL, Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.199 TL, Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyizi Mop Paspas 1.399 TL, Radyatör Antifriz 3 Litre 99 TL, Oto Cam Suyu 5 Litre 59,50 TL, Tefal Tava 24 cm 349 TL, Tefal Fırın Tepsisi 34 cm 299 TL, Wok Tava 28 cm 329 TL, Chef's Krep Tava 26 cm 99 TL, Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL, Kadın Polar Pijama Takımı 219 TL, Kız Çocuk Polar Pijama Takımı 169 TL fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor. 81 ilde aynı anda BİM raflardaki yerini alacak ürünler uygun fiyattan müşterilerle buluşacak.

BİM 29 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 24.499 TL

TCL 32" FHD Android Televizyon 5.699 TL

Dijitsu 58" UHD Smart Led Tv 10.999 TL

Dijitsu 50" UHD Android Led Tv 8.999 TL

Kumtel Yağsız Air Fryer 5.5 Litre 1.599 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

Range Buharlı Ütü 599 TL

KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.199 TL

Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyizi Mop Paspas 1.399 TL

Radyatör Antifriz 3 Litre 99 TL

Oto Cam Suyu 5 Litre 59,50 TL

Tefal Tava 24 cm 349 TL

Tefal Fırın Tepsisi 34 cm 299 TL

Wok Tava 28 cm 329 TL

Chef's Krep Tava 26 cm 99 TL

Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL

Bonera Sahan 22 cm 229 TL

Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 26,50 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 23,50 TL

Benante Kalpli Standlı Porselen Kupa Seti 4'lü 259 TL

Okyanus Rende 75 TL

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