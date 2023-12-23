28 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Ultra HD Smart TV, çay makinesi, döküm tencere, fotoğraf yazıcısı uygun fiyattan satışta

A101 28 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını açıkladı. 4 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.499 TL, ONVO 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.499 TL, Canon SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı 3.499 TL, Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 4.999 TL, TCL 30SE Cep Telefonu 3.999 TL, SEG ST 283 Buzdolabı 7.599 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL, ONVO OVFRY06 Yağsız Fritöz Airfryer 2.499 TL, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 899 TL, Kiwi KCM-7570 Türk Kahvesi Makinesi 639 TL ve daha fazlasu uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte haftanın BİM indirim afişi…

A101 28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!