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28 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Ultra HD Smart TV, çay makinesi, döküm tencere, fotoğraf yazıcısı uygun fiyattan satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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28 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Ultra HD Smart TV, çay makinesi, döküm tencere, fotoğraf yazıcısı uygun fiyattan satışta

A101 28 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 4 Ocak 2023 tarihine kadar sürecek indirimler kapsamında Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi, LAVA Döküm Basık Tencere, Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı, Canon SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı ve Büyük Boy PP Valiz en dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte haftanın indirim listesi

A101 28 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını açıkladı. 4 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.499 TL, ONVO 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.499 TL, Canon SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı 3.499 TL, Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 4.999 TL, TCL 30SE Cep Telefonu 3.999 TL, SEG ST 283 Buzdolabı 7.599 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL, ONVO OVFRY06 Yağsız Fritöz Airfryer 2.499 TL, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 899 TL, Kiwi KCM-7570 Türk Kahvesi Makinesi 639 TL ve daha fazlasu uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte haftanın BİM indirim afişi

A101 28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.499 TL

ONVO 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.499 TL

Canon SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı 3.499 TL

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 4.999 TL

TCL 30SE Cep Telefonu 3.999 TL

SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL

SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

SEG ST 283 Buzdolabı 7.599 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL

ONVO OVFRY06 Yağsız Fritöz Airfryer 2.499 TL

Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 899 TL

Kiwi KCM-7570 Türk Kahvesi Makinesi 639 TL

Kiwi Stantlı Şarjlı Su Pompası 189 TL

Kiwi Narenciye Sıkacağı 239 TL

Kiwi Su Isıtıcı 199 TL

Aprilla Bukle Maşası 249 TL

Aprilla Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 439 TL

Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL

Kiwi Dijital Baskül 199 TL

Goldmaster Quick Erkek Bakım Seti 549 TL

LAVA Döküm Basık Tencere 1.099 TL

LAVA Döküm Sahan 449 TL

Hascevher Biance Derin Tencere 399 TL

Hascevher Biance Karnıyarık Tencere 399 TL

Hascevher Kumsal Tencere Seti 6 Parça 599 TL

Emaye Kek ve Tart Kalıbı 79,90 TL

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