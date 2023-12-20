Tarım Kredi Market 21 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL…

Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

TARIM KREDİ MARKET 21 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU