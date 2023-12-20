Tarım Kredi Market 21 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL…
Tarım Kredi Market, yılbaşına özel düzenlediği büyük indirim kampanyasıyla göz dolduruyor. 21 Aralık Kataloğu'nda ürün çeşitliliğini ikiye katlayan zincir market, 31 Aralık 2023 tarihine kadar müşterilerine aynı fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunacak. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL gibi birçok ürün, uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. İşte güncel TK indirim listesi…
Tarım Kredi Market, 21 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında bulunan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…
TARIM KREDİ MARKET 21 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU
KÖYTAV PEKİN ÖRDEĞİ 139,90 TL
KÜÇÜK FİLETO 132,90 TL
NILSON FLASH 3'LÜ PİRİZ 129,90 TL
SİMBO MULIER FRENÇ PRESS 59,90 TL
TİTİZ SMART MAKARNA SÜZGEÇİ 59,90 TL
VİKİNG SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 69,90 TL
VİKİNG KONSANTRE YUMUŞATICI 49,90 TL
DURU BANYO SABUNU 44,90 TL
MOLPED YOĞUN KORUMA GÜNLÜK PED 49,90 TL
MOLPED GÜNLÜK PED 29,90 TL
MR. OXY YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 54,90 TL
TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ NAR 35,90 TL
TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 24,90 TL
TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 22,90 TL
TK KURUTULMUŞ SARI LEBLEBİ 34,90 TL
TK KAVRULMUŞ KABAK ÇEKİRDEĞİ 46,90 TL
TK BADEM İÇİ KAVRULMUŞ 54,90 TL
KINIK BURSA GAZOZU 6Z200ML 26,90 TL
ULUDAĞ GAZOZ ÇEŞİTLERİ 22,90 TL
DOĞANAY LİMONATA ÇEŞİTLERİ 16,50 TL
TK AROMALI SOĞUK ÇAY 12,50 TL
KIZILAY AROMALI MADEN SUYU 6X200ML 32,90 TL
KIZILAT DOĞAL MADEN SUYU 6X200 ML 23,90 TL
KREMALI SANDVİÇ BİSKÜVİ 15,90 TL
ETİ BURÇAK TAM BUĞDAY BİSKÜVİ, 29,90 TL
TADELLE KİNG SİZE ÇİKOLATA 16,90 TL
CİPSO PATATES CİPSİ 19,90 TL
MASTER PATATO PATATES CİPSİ 160 GR 38,90 TL
ÇEREZOS MISIR ÇEŞİTLERİ 17,90 TL
TK CEVİZ İÇİ 250 GR 76,90 TL
İŞKEMBE ÇORBASI 750 GR 69,90 TL
SÜPERFRESH SÜT MISIR 3'LÜ PAKET 47,90 TL
TK DANA KIYMA 400 GR 103,90 TL
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