ŞOK 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Yılbaşı süsleri, oyunları, atıştırmalıkları ve günü destekleyecek gıda ürünlerinin fiyatı düştü!

ŞOK, müşterilerine özel yeni yıl indirimleri sunmak amacıyla 20 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 27 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel katalog, farklı tasarımları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken birçok ürünü içeriyor. Katalogun öne çıkan ürünleri arasında Petrix 50'li 3M Dekoratif Parlak Aydınlatma 179 TL, Renkli 100 Led Dekoratif Aydınlatma 119 TL, 10'lu Dekoratif Çok Renkli Rattan Dekoratif Top 99,95 TL, Renkli 300 Led Perde Dekoratif Aydınlatma 279 TL, Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 139 TL, Berry 50 Led Işık Zinciri 199 TL, Büyük Boy Çizgili Gaz Lambası 199 TL ve benzeri ürünler bulunuyor. Yeni yıla özel indirimlerle dolu bu katalog, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunarak alışveriş deneyimini zenginleştiriyor. İşte ŞOK'un en yeni indirim afişi…