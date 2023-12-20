29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta
BİM 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 5 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek indirim listesinde TCL 32" FHD Android Televizyon, Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyizi Mop Paspas, Kumtel Yağsız Air Fryer, Range Buharlı Ütü ve Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu, LG 55" 4K Smart Nanocell Tv dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte BİM’in en yeni afişi…
BİM 29 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi belli oldu. 5 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyasında LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 24.499 TL, TCL 32" FHD Android Televizyon 5.699 TL, Dijitsu 58" UHD Smart Led Tv 10.999 TL, Dijitsu 50" UHD Android Led Tv 8.999 TL, Kumtel Yağsız Air Fryer 5.5 Litre 1.599 TL, Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL, Range Buharlı Ütü 599 TL, KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL, Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.199 TL, Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyizi Mop Paspas 1.399 TL, Radyatör Antifriz 3 Litre 99 TL, Oto Cam Suyu 5 Litre 59,50 TL, Tefal Tava 24 cm 349 TL, Tefal Fırın Tepsisi 34 cm 299 TL, Wok Tava 28 cm 329 TL, Chef's Krep Tava 26 cm 99 TL, Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL, Kadın Polar Pijama Takımı 219 TL, Kız Çocuk Polar Pijama Takımı 169 TL fiyat etiketinden satışa sunuluyor. 81 ilde aynı anda BİM raflardaki yerini alacak ürünler uygun fiyattan müşterilerle buluşacak.
BİM 29 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 24.499 TL
TCL 32" FHD Android Televizyon 5.699 TL
Dijitsu 58" UHD Smart Led Tv 10.999 TL
Dijitsu 50" UHD Android Led Tv 8.999 TL
Kumtel Yağsız Air Fryer 5.5 Litre 1.599 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Range Buharlı Ütü 599 TL
KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.199 TL
Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyizi Mop Paspas 1.399 TL
Radyatör Antifriz 3 Litre 99 TL
Oto Cam Suyu 5 Litre 59,50 TL
Tefal Tava 24 cm 349 TL
Tefal Fırın Tepsisi 34 cm 299 TL
Wok Tava 28 cm 329 TL
Chef's Krep Tava 26 cm 99 TL
Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL
Bonera Sahan 22 cm 229 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 26,50 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 23,50 TL
Benante Kalpli Standlı Porselen Kupa Seti 4'lü 259 TL
Okyanus Rende 75 TL
Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri 34,50 TL
Sebze Bıçağı 16,50 TL
Mutfak Gereçleri 33,50 TL
Desenli Badya 21,50 TL
Colorina Cam Saklama Kabı 1350 cc 49,50 TL
Colorina Cam Saklama Kabı 3'lü 200 cc 55 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? 20 Aralık Çarşamba FB maçı şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler...
- Arşivlerden çıktı! İlk kez göreceksiniz: İşte Osmanlı Dönemine ait çok konuşulacak fotoğraflar
- Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Temizlik dışında meğer sizinle ilgiliymiş
- Belediye memur alımı iş başvuru ekranı | 9 ilde KPSS 50-55-60-65-70 puanla ilanlar açıldı! Başvuru şartları neler?
- 84 gol, 20 asist… Beşiktaş gol patlaması yaşayacak! 22 milyon euroluk yıldıza kancayı taktı!
- İstanbul'a kar müjdesi: Hoş geldi sefa geldi! İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir... Meteoroloji haritayı güncelledi! 20 Aralık il il hava durumu...
- Zemheri ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 kara kış soğukları hangi tarihte gelecek?
- Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? 20 Aralık Son dakika AFAD güncel liste
- Google'a Doodle olan Sedad Hakkı Eldem kimdir, neden doodle oldu? Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında, ne zaman öldü, ne iş yapıyordu?
- Yeni sosyal yardım ödemeleri kaç lira olacak? Engelli aylığı ne kadar zamlanacak 2024? %40-%69-%70 engelli maaşı...
- Takım sahadan çekilirse ne olur? İstanbulspor mağlup mu oldu, cezası nedir son dakika?
- Cevdet Arıkan kimdir? Seferoğulları'nın Suphi'si Cevdet Arıkan kaç yaşında vefat etti? Hayatı, oynadığı dizi ve filmler...