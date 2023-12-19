19 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri Tarım Kredi Market’ten 19 Aralık indirim kataloğuna özel dev indirim! Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL…

Tarım Kredi Market’ten 19 Aralık indirim kataloğuna özel dev indirim! Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
ABONE OL
Tarım Kredi Market’ten 19 Aralık indirim kataloğuna özel dev indirim! Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL…

Tarım Kredi Market, yılbaşına özel düzenlediği büyük indirim kampanyasıyla dikkat çekiyor. 19 Aralık Kataloğu'nda ürün çeşitliliğini ikiye katlayan zincir market, 31 Aralık 2023 tarihine kadar müşterilerine aynı fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunacak. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL gibi birçok ürün uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. İşte güncel TK indirim listesi…

Tarım Kredi Market, 19 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin raflarında yer alan birçok ürün, özel fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu avantajlı fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yılı karşılamadan önce alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

MİGROS 16 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL… MİGROS 16 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU YAYINLADI! MİGROS'TA BÜTÜN PİLİÇ 58,90 TL, 5L SIVI YAĞ 164,90 TL, 2,5 KG PİLAVLIK PİRİNÇ 82,90 TL…
22 Aralık BİM indirim kataloğu yayında! Bu hafta BİM’de Philips, Kumtel, Braune, Fakir, Dijitsu ürünlerde indirim var 22 ARALIK BİM İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA! BU HAFTA BİM’DE PHİLİPS, KUMTEL, BRAUNE, FAKİR, DİJİTSU ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR
21 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu: Saç şekillendirici, mini fırın, epilasyon aleti, kahve makinesi, Saklama kabı uygun fiyattan satışta… 21 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ, MİNİ FIRIN, EPİLASYON ALETİ, KAHVE MAKİNESİ, SAKLAMA KABI UYGUN FİYATTAN SATIŞTA…

TARIM KREDİ MARKET 19 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU

KÖYTAV PEKİN ÖRDEĞİ 139,90 TL

KÜÇÜK FİLETO 132,90 TL

FISH FISH KARİDES 500GR 79,90 TL

TK SOYULMUŞ SOSİS 64,90 TL

TK KASAP SUCUK 133,90 TL

TK MACAR SALAM 59,50 TL

SUPERFRESH SOĞAN HALKASI 52,90 TL

KUZUOĞLU DİLİM SOMON FLETO 134,90 TL

NILSON FLASH 3'LÜ PİRİZ 129,90 TL

SİMBO MULIER FRENÇ PRESS 59,90 TL

TİTİZ SMART MAKARNA SÜZGEÇİ 59,90 TL

ELİT 7'Lİ KARTON BARDAK 9,50 TL


FLOWPACK KİLİTLİ DOLAP POŞETİ 10,50 TL

COOK PİŞİRME KAĞIDI 18,90 TL

VİKİNG SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 69,90 TL

VİKİNG KONSANTRE YUMUŞATICI 49,90 TL

DURU BANYO SABUNU 44,90 TL

ELİT SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 18,90 TL

MOLPED PURE6SOFT 69,90 TL

BÜTÜN PİLİÇ 60,90 TL

MOLPED YOĞUN KORUMA GÜNLÜK PED 49,90 TL

MOLPED GÜNLÜK PED 29,90 TL

MR. OXY YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 54,90 TL

CLEAN ISLAK HAVLU 17,90 TL

FAMİLYA PLUS TUVALET KAĞIDI 174,90 TL

ELİT TUVALET KAĞIDI 16'LI 97,90 TL

ELİT KAĞT HAVLU 46,90 TL

ELİT PEÇETE 100 YAPRAK 14,90 TL

TKK KÖZLENMİŞ PATLICAN 22,90 TL

TK BEZELYE KONSERVESİ 24,90

TK GARNİTÜR 19,90 TL

TK MAKARNA 14,50 TL

TK KIRMIZI MERCİMEK 32,90 TL

ANADOLU OSMANCIK PİRİNCİ 37,90 TL

TK PATLATMALIK MISIR 26,90 TL

TL SALEP 1KG 72,90 TL

SÜTAŞ SALEP 38,90 TL

İÇİM TEREYAĞI 249,90 TL

TK ESKİ KAŞAR PEYNİRİ 89,90 TL

TK KAŞAR PEYNİR 1KG 205,90 TL

TARSÜT KAŞAR PEYNİR 400 GR 82,90 TL

TARSÜT TOST PEYNİRİ 700GR 127,90 TL

TARSÜT TULUM PEYNİRİ 92,90 TL

TK BEYAZ PEYNİR 109,90 TL

TK OLGUNLAŞTIRILMIŞ BEYAZ PEYNİR 114,90 TL

TKS AYRAN 1,5L 25,50 TL

TKS SÜZME YOĞURT 55 TL

TK KAYMAKLI TAVA YOĞURDU 35,90 TL

AKPINAR TAVA BEYAZ PEYNİR 84,50 TL

SUOERFRESH PİZZA KİNG 54,90 TL

BLACK BRUIN ENERJİ İÇECEĞİ 16,90 TL

DİMES MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 24,90 TL

TK NAR&ELMA SUYU 28,90 TL

TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ NAR 35,90 TL

TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 24,90 TL

TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 22,90 TL

TK KURUTULMUŞ SARI LEBLEBİ 34,90 TL

TK KAVRULMUŞ KABAK ÇEKİRDEĞİ 46,90 TL

TK BADEM İÇİ KAVRULMUŞ 54,90 TL

TK KAVRULMUŞ FINDIK İÇİ 69,90 TL

TK KAVRULMUŞ YER FISTIĞI 32,90 TL

TK KARIŞIK KURUYEMİŞ 69,90 TL

DİMES COOL LİME ÖZÜ 24,90 TL

TK SİYAH KAVRULMUŞ AY ÇEKİRDEĞİ 59,90 TL

TK ANTEP FISTIĞI 89,90 TL

TK ÇİĞ BADEM İÇİ 54,90 TL

TK BADEM İÇİ 54,90 TL

DOĞANAY ŞALGAM SUYU 16,90 TL

KINIK BURSA GAZOZU 6Z200ML 26,90 TL

ULUDAĞ GAZOZ ÇEŞİTLERİ 22,90 TL

DOĞANAY LİMONATA ÇEŞİTLERİ 16,50 TL

TK AROMALI SOĞUK ÇAY 12,50 TL

KIZILAY AROMALI MADEN SUYU 6X200ML 32,90 TL

KIZILAT DOĞAL MADEN SUYU 6X200 ML 23,90 TL

TK TÜRK KAHVESİ 20,90 TL

TK SİYAH ÇAY 1KG 89,90 TL

SARIYER İÇECEK ÇEŞİTLERİ 24,90 TL

ÜLKER NAPOLİTAN 11,90 TL

ÜLKER KARE ÇİKOLATA 17,50 TL

LUPPO SANDVİÇ KEK 26,90 TL

KREMALI SANDVİÇ BİSKÜVİ 15,90 TL

ETİ BURÇAK TAM BUĞDAY BİSKÜVİ, 29,90 TL

TADELLE KİNG SİZE ÇİKOLATA 16,90 TL

NUTYMAX ÇİKOLATA 11,90 TL

BİSCOLATA MOOD DOLGULU BİSKÜVİ 25,90 TL

TK KREMALI GOFRET 14,90 TL

ETİ GONG MISIR PATLAĞI 16,90 TL

NUTZZ POPCORN 19,90 TL

RİVO BUĞDAY CİPSİ 9,90 TL

CİPSO PATATES CİPSİ 19,90 TL

MASTER PATATO PATATES CİPSİ 160 GR 38,90 TL

ÇEREZOS MISIR ÇEŞİTLERİ 17,90 TL

TK CEVİZ İÇİ 250 GR 76,90 TL

İŞKEMBE ÇORBASI 750 GR 69,90 TL

SÜPERFRESH SÜT MISIR 3'LÜ PAKET 47,90 TL

TK DANA KIYMA 400 GR 103,90 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA