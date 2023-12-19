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ŞOK 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Yılbaşı süsleri, oyunları, atıştırmalıkları ve günü destekleyecek gıda ürünlerinin fiyatı düştü!

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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ŞOK 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Yılbaşı süsleri, oyunları, atıştırmalıkları ve günü destekleyecek gıda ürünlerinin fiyatı düştü!

ŞOK, 20 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 27 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla sunuluyor. Katalogda öne çıkan ürünler arasında Parıltı 2 Bölmeli Çerezlik 54,95 TL, Parıltı Rüzgar Kupa 54,95 TL, Bambum Amor Çerezlik 129 TL, Bardak Mum 49,90 TL, 4'lü Kapsül Mum 59,90 TL, 3 Boy Nar 149 TL ve Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 149 TL gibi ürünler bulunuyor. Katalogda uygun fiyattan daha yüzlerce ürün yer alıyor. İşte ayrıntılar…

ŞOK, müşterilerine özel yeni yıl indirimleri sunmak amacıyla 20 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 27 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel katalogda, farklı tasarımları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken birçok ürün bulunuyor. Katalogun öne çıkan ürünleri arasında Petrix 50'li 3M Dekoratif Parlak Aydınlatma 179 TL, Renkli 100 Led Dekoratif Aydınlatma 119 TL, 10'lu Dekoratif Çok Renkli Rattan Dekoratif Top 99,95 TL, Renkli 300 Led Perde Dekoratif Aydınlatma 279 TL, Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 139 TL, Berry 50 Led Işık Zinciri 199 TL, Büyük Boy Çizgili Gaz Lambası 199 TL ve benzeri ürünler yer alıyor. İşte ŞOK'un en yeni indirim afişi…

ŞOK 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Petrix 50'li 3M Dekoratif Parlak Aydınlatma 179 TL,

Renkli 100 Led Dekoratif Aydınlatma 119 TL,

10'lu Dekoratif Çok Renkli Rattan Dekoratif Top 99,95 TL,

Renkli 300 Led Perde Dekoratif Aydınlatma 279 TL,

Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 139 TL,

Berry 50 Led Işık Zincir 199 TL

Büyük Boy Çizgili Gaz Lambası 199 TL

Bardak Mum 49,90 TL, 4'lü Kapsül Mum 59,90 TL,

2'li Metalik Şamdan Mum 39,90 TL,

Metalik Top Mum 39,90 TL,

50'li Tealight 69,90 TL,

Dekoratif Tealight Mumluk 19,90 TL,

Dekoratif Tealight Mumluk Ahşap Fener 29,90 TL,

Tekli Şamdan 44,90 TL,

Çatılı Kumbara 29,90 TL.

Cam Kokusuz Küllük 32,90 TL,

Yuvarlak Metal Kutu 3'lü Set 89 TL,

150 ml Kar Spreyi 34,95 TL,

Konfeti 34,95 TL

Katyon Set 8,99 TL

26 cm Dik Kenarlı Tabak 99,95 TL,

16 cm Dik Kenarlı Tabak 49,95 TL,

500 cc Su Bardağı 59,95 TL,

Salata Kasesi 99,95 TL,

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