21 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, saç şekillendirici, mini fırın, epilasyon aleti, Saklama kabı uygun fiyattan satışta…

A101, müşterilerini 21 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğu ile karşılıyor ve kampanya 28 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bu haftanın kataloğunda öne çıkan indirimli ürünler arasında Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led TV 23.999 TL, HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart TV 10.999 TL, Philips 43" Smart Led TV 12.499 TL gibi elektronik ürünler, GoSmart RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör 199 TL, Xiaomi Redmi 12C Cep Telefonu 5.299 TL gibi teknolojik ürünler, Pierre Cardin Saç Düzleştirici 299 TL, ASEL Midi Fırın 1.099 TL, Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.899 TL gibi ev aletleri yer alıyor. Bunun yanı sıra, birçok farklı kategorideki yüzlerce ürün de indirimli fiyatlarla müşterilere sunularak geniş bir ürün yelpazesi oluşturuluyor. A101'in bu kampanyası, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. İşte haftanın indirim afişi…

A101 21 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU