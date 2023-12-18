ŞOK 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Yılbaşı süsleri, oyunları, atıştırmalıkları ve günü destekleyecek gıda ürünlerinin fiyatı düştü!

ŞOK yeni yıla özel ürünlerle dolu 20 Aralık aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. 27 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Petrix 50'li 3M Dekoratif Parlak Aydınlatma 179 TL, Renkli 100 Led Dekoratif Aydınlatma 119 TL, 10'lu Dekoratif Çok Renkli Rattan Dekoratif Top 99,95 TL, Renkli 300 Led Perde Dekoratif Aydınlatma 279 TL, Renkli 50 Led 5M USB Dekoratif Aydınlatma 139 TL, Berry 50 Led Işık Zincir 199 TL, Büyük Boy Çizgili Gaz Lambası 199 TL ve daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK'un en yeni indirim afişi…

ŞOK 20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU