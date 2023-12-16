Tarım Kredi Market’ten yılbaşına özel dev indirim! TK indirim kataloğundaki ürünlerin sayısını 2’ye katladı! İşte tam liste fiyatlar…

Tarım Kredi Market'den yeni yıla özel dev indirim kampanyası geldi. 16 Aralık itibari ile market raflarında yerini alacak ürünler arasında Pekin Ördeği, 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri, 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL, Kare Çikolata 17,50 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İndirimler 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile sona erecek. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

TARIM KREDİ MARKET 16 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU