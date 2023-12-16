Tarım Kredi Market’ten yılbaşına özel dev indirim! TK indirim kataloğundaki ürünlerin sayısını 2’ye katladı! İşte tam liste fiyatlar…
Tarım Kredi Market yılbaşına özel dev indirim kampanyası yaptı. Geçtiğimiz aylara kıyasla 16 Aralık Kataloğunda yer alan ürünler sayısını ikiye katlayan zincir market 31 Aralık 2023 tarihine kadar aynı fiyattan satışlarına devam edecek. Kampanya kapsamında Pekin Ördeği, 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte güncel TK indirim listesi…
Tarım Kredi Market'den yeni yıla özel dev indirim kampanyası geldi. 16 Aralık itibari ile market raflarında yerini alacak ürünler arasında Pekin Ördeği, 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri, 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL, Kare Çikolata 17,50 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İndirimler 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile sona erecek. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…
TARIM KREDİ MARKET 16 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU
KÖYTAV PEKİN ÖRDEĞİ 139,90 TL
KÜÇÜK FİLETO 132,90 TL
NILSON FLASH 3'LÜ PİRİZ 129,90 TL
SİMBO MULIER FRENÇ PRESS 59,90 TL
TİTİZ SMART MAKARNA SÜZGEÇİ 59,90 TL
VİKİNG SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 69,90 TL
VİKİNG KONSANTRE YUMUŞATICI 49,90 TL
DURU BANYO SABUNU 44,90 TL
MOLPED YOĞUN KORUMA GÜNLÜK PED 49,90 TL
MOLPED GÜNLÜK PED 29,90 TL
MR. OXY YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 54,90 TL
TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ NAR 35,90 TL
TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 24,90 TL
TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 22,90 TL
TK KURUTULMUŞ SARI LEBLEBİ 34,90 TL
TK KAVRULMUŞ KABAK ÇEKİRDEĞİ 46,90 TL
TK BADEM İÇİ KAVRULMUŞ 54,90 TL
KINIK BURSA GAZOZU 6Z200ML 26,90 TL
ULUDAĞ GAZOZ ÇEŞİTLERİ 22,90 TL
DOĞANAY LİMONATA ÇEŞİTLERİ 16,50 TL
TK AROMALI SOĞUK ÇAY 12,50 TL
KIZILAY AROMALI MADEN SUYU 6X200ML 32,90 TL
KIZILAT DOĞAL MADEN SUYU 6X200 ML 23,90 TL
KREMALI SANDVİÇ BİSKÜVİ 15,90 TL
ETİ BURÇAK TAM BUĞDAY BİSKÜVİ, 29,90 TL
TADELLE KİNG SİZE ÇİKOLATA 16,90 TL
CİPSO PATATES CİPSİ 19,90 TL
MASTER PATATO PATATES CİPSİ 160 GR 38,90 TL
ÇEREZOS MISIR ÇEŞİTLERİ 17,90 TL
TK CEVİZ İÇİ 250 GR 76,90 TL
İŞKEMBE ÇORBASI 750 GR 69,90 TL
SÜPERFRESH SÜT MISIR 3'LÜ PAKET 47,90 TL
TK DANA KIYMA 400 GR 103,90 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay 'Ekmek yerine tüketin' diyerek açıkladı! Dünyanın en faydalı besini...
- Yeni asgari ücret bu rakamın üzerine çıkacak! Tahminler açıklandı! Yüzde 40, 45, 50 artışı sonrası net-brüt…
- Telefondan gelen az ses sorununa şipşak çözüm! Yöntemi oldukça basit: Çıkan sese inanamayacaksınız
- Osmanlı'nın kazandığı en garip savaş! Tek mermi atmadan düşmanı ezdi geçti! 2 ordu daha karşı karşıya gelmeden...
- Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- İDO Yunan Adaları seferleri başlama tarihi 2024 | Vizesiz Yunan Adaları İstanbul Deniz Otobüsleri seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
- SGK, SSK, Bağkur emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! % 38 oranla, en düşük 7.500 TL alana 10.356,00 TL! Refah payı ile...
- EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...
- 181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak
- UEFA Konferans Ligi kura ve Play-Off maç tarihleri | 2023 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kanarya'nın muhtemel rakipleri...
- Yerli malı haftası ne demek, önemi nedir? Yerli malı haftası ne zaman kutlanıyor 2023?