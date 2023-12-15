22 Aralık BİM indirim kataloğu yayında! Bu hafta BİM’de Philips, Kumtel, Braune, Fakir, Dijitsu ürünlerde indirim var

Herkesin merakla beklediği 22 Aralık aktüel ürünler kataloğu gün yüzüne çıktı. Tüm BİM mağazalarında 29 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Philips Airfryer 5.499 TL, Philips Süpürge 3.999 TL, Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL, Braun Multiquick Blender Set 2.049 TL, Braun Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL, Nautica Akıllı Tartı 349 TL, Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 249 TL, Kumtel Cam Ankastre Set 5.499 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Polosmart Metalik Membran Klavye 269 TL ve daha fazlası uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte BİM yeni aktüel ürünler afişi…

BİM 22 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU