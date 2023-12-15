21 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu: Saç şekillendirici, mini fırın, epilasyon aleti, kahve makinesi, Saklama kabı uygun fiyattan satışta…
A101 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Haftanın indirim listesinde Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv, Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge, Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı, ASEL Midi Fırın, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi, VOLTA YIDE Elektrikli Moped ve daha fazlası indirimli fiyattan satışa sunuluyor. İşte A101 mağazalarında 28 Aralık 2023 tarihine kadar satışa sunulacak ürünlerin listesi ve fiyatları….
A101 21 Aralık Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi belli oldu. 28 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 23.999 TL, HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart Tv 10.999 TL, Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.999 TL, Philips 43" Smart Led Tv 12.499 TL, GoSmart RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör 199 TL, Xiaomi Redmi 12C Cep Telefonu 5.299 TL, Pierre Cardin Saç Düzleştirici 299 TL, ASEL Midi Fırın 1.099 TL, Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.899 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 859 TL fiyat etiketi ile uygun fiyattan satışa sunuluyor. Haftanın kataloğunda bu ürünlerin haricinde yüzlerce ürün daha uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte haftanın indirim afişi…
A101 21 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 23.999 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart Tv 10.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.999 TL
Philips 43" Smart Led Tv 12.499 TL
GoSmart RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör 199 TL
Xiaomi Redmi 12C Cep Telefonu 5.299 TL
Pierre Cardin Saç Düzleştirici 299 TL
Pierre Cardin Saç Şekillendirici 479 TL
Pierre Cardin Epilasyon Seti 399 TL
Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 499 TL
Pierre Cardin Saç Sakal Düzeltici 349 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 179 TL
ASEL Midi Fırın 1.099 TL
Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.899 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 859 TL
Kiwi Muglu Filtre Kahve Makinesi 499 TL
Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 439 TL
Kiwi Çocuk Waffle Makineis 499 TL
Çelik Termos Bardak 470 ml 249 TL
Krema Pompası 19,90 TL
Bisküvi Kalıpları 16,90 TL
Motivasyon Matarası 2'li 189 TL
Şef Bıçağı 69,90 TL
Luminarc Temperli Fırın Kabı Çeşitleri 89,90 TL
Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Keramika Desenli Kayık Tabak 44,90 TL
VOLTA YIDE Elektrikli Moped 27.990 TL
Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4.990 TL
Özge Koltuk Takımı 10.990 TL
Tuna Koltuk Takımı 10.990 TL
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