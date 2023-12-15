21 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu: Saç şekillendirici, mini fırın, epilasyon aleti, kahve makinesi, Saklama kabı uygun fiyattan satışta…

A101 21 Aralık Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi belli oldu. 28 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 23.999 TL, HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart Tv 10.999 TL, Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.999 TL, Philips 43" Smart Led Tv 12.499 TL, GoSmart RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör 199 TL, Xiaomi Redmi 12C Cep Telefonu 5.299 TL, Pierre Cardin Saç Düzleştirici 299 TL, ASEL Midi Fırın 1.099 TL, Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.899 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 859 TL fiyat etiketi ile uygun fiyattan satışa sunuluyor. Haftanın kataloğunda bu ürünlerin haricinde yüzlerce ürün daha uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte haftanın indirim afişi…

A101 21 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU