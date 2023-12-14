ŞOK 16 Aralık aktüel ürünler kataloğunda peşin fiyatına 6 taksit imkanı! ŞOK’ta bazı ürünler yüzde 50 indirim fırsatı…

ŞOK, 16 Aralık tarihli haftanın indirim kataloğunu duyurdu. 23 Aralık 2023 tarihine kadar Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak kampanyada, birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Öne çıkan ürünler arasında Orbus 10 LED Dekoratif Yaprak Işık Zinciri 99,95 TL, 10 LED Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL, 10 LED Dekoratif Metal Top 99,95 TL, Peri LED 100'lü 69,95 TL, 20 LED Dekoratif Bakır Top 119 TL, herpa Tv Battaniye 399 TL, Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL ve Kadın / Erkek Pijama Takımı 259 TL gibi avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, bu hafta bazı ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları da sunulurken, diğer ürünlerde peşin fiyatına 6 taksit imkanı da tüketicilere sunulacak. İşte haftanın merak edilen ŞOK fırsat kataloğu…

ŞOK 16 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU