19 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL ve daha fazlası satışta

BİM, 19 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu ve 26 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamındaki ürünlerin fiyatlarını açıkladı. Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Led Işık Zinciri 100'lü 109 TL, Kozalak & Kokina Led Işık Zinciri 219 TL, Dekoratif Ev 12,2x9,4x7,2 cm 179 TL, Dekoratif Ev 12,2x9,2x6 cm 149 TL, Dekoratif Ev 7,5x5,5 cm 79 TL, Mini Led Mum 4'lü 65 TL, Kristal Top Led Işık Zinciri 89 TL, Philips AA Alkalin Pil 24'lü 199 TL, PowerB Düğme Pil 4'lü 19,75 TL, Ledolet Filament Ampul 44,50 TL, Home Ahşap Kutu 109 TL, Home Ahşap Çerçeve 79 TL, Bambu Çubuklu Oda Kokusu 79,50 TL, Kırlent 99 TL gibi çeşitli ürünler uygun fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alacak. İşte herkes tarafından merak edilen BİM indirim afişi…

BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU