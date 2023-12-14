14 Aralık A101 aktüel indirim kataloğu yayınlandı! A101’e 125 CC Benzinli Motosiklet, Toshiba smart TV, Duvar Tipi Isıtıcı ve daha fazlası satışta
A101, 14 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan aktüel indirim kataloğunu tüketicilerle buluşturarak çeşitli avantajlar sunuyor. 21 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, APEC 125 CC Benzinli Motosiklet, Toshiba 65" Ultra HD Android TV, Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı, Aile Boyu Çaydanlık, İkili Katlanır Yataklı Koltuk ve Onvo Dikey Şarjlı Süpürge gibi birbirinden özel ürünler haftanın en dikkat çeken fırsatları arasında yer alıyor. İşte A101 haftanın indirim afişi…
A101, haftanın beklenen 14 Aralık tarihli aktüel kataloğunu yayınladı ve 21 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimlerle tüketicilere çeşitli avantajlar sunuyor. İndirim kataloğunda yer alan ürünler arasında Toshiba 50" Ultra HD Smart TV 10.799 TL, Kyocera MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4.199 TL, Reeder S23 PRO MAX Cep Telefonu 6.399 TL, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 8.999 TL, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.399 TL, SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 14.999 TL, Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 799 TL, Sinbo Airfryer Fırın 2.699 TL, Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 399 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 579 TL, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 2.899 TL gibi birbirinden avantajlı fiyatlarla dikkat çeken ürünler bulunuyor. İşte haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu….
A101 14 ARALIK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU!
Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 17.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 10.799 TL
Kyocera MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4.199 TL
Reeder S23 PRO MAX Cep Telefonu 6.399 TL
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 8.999 TL
SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.399 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 14.999 TL
Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 799 TL
Sinbo Airfryer Fırın 2.699 TL
Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 399 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 579 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 2.899 TL
Kiwi Kahve Köpürtücü 129 TL
Kiwi Çelik Kettle 299 TL
Kiwi Yağlı Radyatör 899 TL
Kiwi El Mikseri 259 TL
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 219 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 349 TL
Aile Boy Çaydanlık 599 TL
Desenli Termos 99,90 TL
Detox Matara 750 cc 39,90 TL
Zytinlik Turşuluk 29,90 TL
Kestane Çizici 19,90 TL
Meyve Kesim Panosu 45 TL
Sızdırmaz Saklama Kabı Seti 3'lü 44,90 TL
Silikon Servis Gereçleri 22,50 TL
APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 32.990 TL
İkili Katlanır Yataklı Koltuk 5.600 TL
Sinbo 3 Katlı Raf 199 TL
Metal Çift Kişilik Karyola 2.490 TL
Metal Tek Kişilik Karyola 1.390 TL
Legend Lux Torba Yaylı Yatak 3.790 TL
Bamboo Yaylı Yatak 1.490 TL
Therapy Süngerli Yatak 1.290 TL
Piranha Gaming Klavye 279 TL
Piranha Gaming Oyuncu Kulaklığı 299 TL
Piranha Gaming Mouse 149 TL
Piranha Mouse Pad 59,90 TL
Piranha Ambiyans Işık 299 TL
WD 2 TB Harici Disk 2.099 TL
Cem Delux Basık / Derin Tencere 379 TL
Cem Delux Tava 199 TL
Paşabahçe Galata Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL
Güral Porselen Fincan Takımı 12 Parça 299 TL
Cam Motivasyon Matarası 750 ml 64,90 TL
Ayaklı Kapaklı Cam Şekerlik 149 TL
Reçel Kavanozu 6'lı 49,90 TL
Cam Kase 4,90 TL
LAV Tatlı Kasesi 17,50 TL
LAV Ölçü Bardağı 12,50 TL
Kabin Boy PP Valiz 479 TL
Orta Boy PP Valiz 579 TL
Büyük Boy PP Valiz 679 TL
JUNO Erkek Terlik 34,90 TL
JUNO Kadın Yıldızlı Kalın Taban Bot 129 TL
JUNO Kadın Terlik 34,90 TL
Cam Sıvı Sabunluk 350 ml 32,50 TL
Piranha Mini Kompresör 449 TL
Sıcak Su Torbası 39,90 TL
Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 449 TL
Çift Kişilik Yorgan 279 TL
Tek Kişilik Yorgan 239 TL
Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 349 TL
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 439 TL
Kapitone Silikon Yastık 89,90 TL
Bayan Kapüşonlu Süpersoft Takım 249 TL
Penti Bayan Termal Tayt 99,90 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...
- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 14 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...
- Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşındaydı son dakika? Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat mı etti? Meclis'te kalp krizi geçirmişti...
- Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...
- Beşiktaş kadro dışı bıraktı, teklif yağdı! En az 5 milyon euro kasada! İşte yeni takımı...
- 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...
- Günler ne zaman uzar ve kısalır? Günler ne zaman uzamaya başlayacak 2023-2024? Bu yılın kış dönümü...
- Dünyanın en kötü 100 yemeği seçildi! İlk 10'da Türk yemeği de var
- Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB nasıl tur atlar?
- 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2024 resmi tatil günleri...
- Fenerbahçe ocak çıkartmasına hazır! Yeni Kim Min Jae bulundu: 16 gol, 16 asist...
- Yunanistan vize ücreti ne kadar, kaç TL? Yunanistan 7 günlük vizesiz seyahatlerde adalar arası geçiş olacak mı? İşte son gelişmeler...