ŞOK 16 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yüzde 50 indirim fırsatı! ŞOK’ta bazı ürünler peşin fiyatına 6 taksit imkanı…
ŞOK, 16 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta, ŞOK mağazalarında yüzlerce ürün uygun fiyat etiketleriyle spot masasında tüketicilerle buluşacak. Kampanya kapsamında bazı ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları sunulurken, diğer ürünler için peşin fiyatına 6 taksit imkanı da sağlanacak. İşte merak edilen indirim kataloğu…
ŞOK, 16 Aralık tarihli haftanın indirim kataloğunu duyurdu. 23 Aralık 2023 tarihine kadar Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak kampanyada, birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Öne çıkan ürünler arasında Orbus 10 LED Dekoratif Yaprak Işık Zinciri 99,95 TL, 10 LED Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL, 10 LED Dekoratif Metal Top 99,95 TL, Peri LED 100'lü 69,95 TL, 20 LED Dekoratif Bakır Top 119 TL, herpa Tv Battaniye 399 TL, Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL ve Kadın / Erkek Pijama Takımı 259 TL gibi avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, bu hafta bazı ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları da sunulurken, diğer ürünlerde peşin fiyatına 6 taksit imkanı da tüketicilere sunulacak. İşte haftanın merak edilen ŞOK fırsat kataloğu…
ŞOK 16 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Orbus 10 LED Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL,
10 LED Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL,
10 LED Dekoratif Metal Top 99,95 TL,
Peri LED 100'lü 69,95 TL
20 LED Dekoratif Bakır Top 119 TL
Sherpa Tv Battaniye 399 TL,
Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL
Kadın / Erkek Pijama Takımı 259 TL
Kadın Polar Alt 129 TL,
Ultrasoft Ev Botu 119 TL,
Kadın Kürklü Terlik 89,95 TL
Kalp Kılıflı Sıcak Su Torbası 79,95 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL,
Çok Amaçlı Mega Boy Kapaklı Kutu 89,95 TL,
Baza Altı Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL,
Baza Altı Baskılı Mega Hurç 49,95 TL,
Halat Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,95 TL,
Halat Kulplu Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL,
Halat Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,95 TL,
12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 69,95 TL
Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL,
Singer El Tipi Mini Buharlı Düzelştirici 799 TL,
Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 929 TL,
Mr.Knife Burun Kılı Alma Cihazı 39,95 TL,
Arzum İmaj Saç Kurutma Makinesi 599 TL,
Oto Cam Sileceği 37,95 TL,
Hugel Akü 12V 60A 1.399 TL,
5 litre Oto Cam Suyu 49,95 TL
3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL
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