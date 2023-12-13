14 Aralık A101 aktüel indirim kataloğu yayınlandı! A101’e 125 CC Benzinli Motosiklet, Toshiba smart TV, Duvar Tipi Isıtıcı ve daha fazlası satışta

A101, haftanın beklenen 14 Aralık tarihli aktüel kataloğunu yayınladı ve 21 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimlerle tüketicilere çeşitli avantajlar sunuyor. İndirim kataloğunda yer alan ürünler arasında Toshiba 50" Ultra HD Smart TV 10.799 TL, Kyocera MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4.199 TL, Reeder S23 PRO MAX Cep Telefonu 6.399 TL, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 8.999 TL, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.399 TL, SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 14.999 TL, Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 799 TL, Sinbo Airfryer Fırın 2.699 TL, Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 399 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 579 TL, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 2.899 TL gibi birbirinden avantajlı fiyatlarla dikkat çeken ürünler bulunuyor. İşte haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu….

A101 14 ARALIK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU!