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14 Aralık A101 aktüel indirim kataloğu yayınlandı! A101’e 125 CC Benzinli Motosiklet, Toshiba smart TV, Duvar Tipi Isıtıcı ve daha fazlası satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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14 Aralık A101 aktüel indirim kataloğu yayınlandı! A101’e 125 CC Benzinli Motosiklet, Toshiba smart TV, Duvar Tipi Isıtıcı ve daha fazlası satışta

A101, 14 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan aktüel indirim kataloğunu tüketicilerle buluşturarak çeşitli avantajlar sunuyor. 21 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, APEC 125 CC Benzinli Motosiklet, Toshiba 65" Ultra HD Android TV, Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı, Aile Boyu Çaydanlık, İkili Katlanır Yataklı Koltuk ve Onvo Dikey Şarjlı Süpürge gibi birbirinden özel ürünler haftanın en dikkat çeken fırsatları arasında yer alıyor. İşte A101 haftanın indirim afişi…

A101, haftanın beklenen 14 Aralık tarihli aktüel kataloğunu yayınladı ve 21 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimlerle tüketicilere çeşitli avantajlar sunuyor. İndirim kataloğunda yer alan ürünler arasında Toshiba 50" Ultra HD Smart TV 10.799 TL, Kyocera MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4.199 TL, Reeder S23 PRO MAX Cep Telefonu 6.399 TL, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 8.999 TL, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.399 TL, SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 14.999 TL, Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 799 TL, Sinbo Airfryer Fırın 2.699 TL, Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 399 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 579 TL, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 2.899 TL gibi birbirinden avantajlı fiyatlarla dikkat çeken ürünler bulunuyor. İşte haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu….

A101 14 ARALIK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU!

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 17.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 10.799 TL

Kyocera MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4.199 TL

Reeder S23 PRO MAX Cep Telefonu 6.399 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 8.999 TL

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.399 TL

SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 14.999 TL

Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 799 TL

Sinbo Airfryer Fırın 2.699 TL

Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 399 TL

Kiwi Filtre Kahve Makinesi 579 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 2.899 TL

Kiwi Kahve Köpürtücü 129 TL

Kiwi Çelik Kettle 299 TL

Kiwi Yağlı Radyatör 899 TL

Kiwi El Mikseri 259 TL

Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 219 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti 349 TL

Aile Boy Çaydanlık 599 TL

Desenli Termos 99,90 TL

Detox Matara 750 cc 39,90 TL

Zytinlik Turşuluk 29,90 TL

Kestane Çizici 19,90 TL

Meyve Kesim Panosu 45 TL

Sızdırmaz Saklama Kabı Seti 3'lü 44,90 TL

Silikon Servis Gereçleri 22,50 TL

APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 32.990 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk 5.600 TL

Sinbo 3 Katlı Raf 199 TL

Metal Çift Kişilik Karyola 2.490 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 1.390 TL

Legend Lux Torba Yaylı Yatak 3.790 TL

Bamboo Yaylı Yatak 1.490 TL

Therapy Süngerli Yatak 1.290 TL

Piranha Gaming Klavye 279 TL

Piranha Gaming Oyuncu Kulaklığı 299 TL

Piranha Gaming Mouse 149 TL

Piranha Mouse Pad 59,90 TL

Piranha Ambiyans Işık 299 TL

WD 2 TB Harici Disk 2.099 TL

Cem Delux Basık / Derin Tencere 379 TL

Cem Delux Tava 199 TL

Paşabahçe Galata Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL

Güral Porselen Fincan Takımı 12 Parça 299 TL

Cam Motivasyon Matarası 750 ml 64,90 TL

Ayaklı Kapaklı Cam Şekerlik 149 TL

Reçel Kavanozu 6'lı 49,90 TL

Cam Kase 4,90 TL

LAV Tatlı Kasesi 17,50 TL

LAV Ölçü Bardağı 12,50 TL

Kabin Boy PP Valiz 479 TL

Orta Boy PP Valiz 579 TL

Büyük Boy PP Valiz 679 TL

JUNO Erkek Terlik 34,90 TL

JUNO Kadın Yıldızlı Kalın Taban Bot 129 TL

JUNO Kadın Terlik 34,90 TL

Cam Sıvı Sabunluk 350 ml 32,50 TL

Piranha Mini Kompresör 449 TL

Sıcak Su Torbası 39,90 TL

Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 449 TL

Çift Kişilik Yorgan 279 TL

Tek Kişilik Yorgan 239 TL

Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 349 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 439 TL

Kapitone Silikon Yastık 89,90 TL

Bayan Kapüşonlu Süpersoft Takım 249 TL

Penti Bayan Termal Tayt 99,90 TL

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