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ŞOK 16 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yüzde 50 indirim fırsatı! ŞOK’ta bazı ürünler peşin fiyatına 6 taksit imkanı…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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ŞOK 16 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yüzde 50 indirim fırsatı! ŞOK’ta bazı ürünler peşin fiyatına 6 taksit imkanı…

ŞOK 16 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Bu hafta ŞOK’ta yüzlerce ürün uygun fiyat etiketi ile spot masasında yerini alacak. Bazı ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sunulurken bazı ürünler için peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunulacak. İşte merak edilen indirim kataloğu…

ŞOK 16 Aralık haftanın indirim kataloğunda yer alan fırsatlar paylaşıldı. 23 Aralık 2023 tarihine kadar Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda uygun fiyata marketlerdeki yerini alacak olan ürünler arasında Orbus 10 LED Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL, 10 LED Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL, 10 LED Dekoratif Metal Top 99,95 TL, Peri LED 100'lü 69,95 TL ve 20 LED Dekoratif Bakır Top 119 TL, herpa Tv Battaniye 399 TL, Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL ve Kadın / Erkek Pijama Takımı 259 TL ve daha fazlası yer alacak. Ayrıca bu hafta bazı ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim imkanı bulunurken bazı ürünlerde ise peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sunuluyor. İşte haftanın merak edilen ŞOK fırsat kataloğu…

ŞOK 16 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Orbus 10 LED Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL,

10 LED Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL,

10 LED Dekoratif Metal Top 99,95 TL,

Peri LED 100'lü 69,95 TL

20 LED Dekoratif Bakır Top 119 TL

Sherpa Tv Battaniye 399 TL,

Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL

Kadın / Erkek Pijama Takımı 259 TL

Kadın Polar Alt 129 TL,

Ultrasoft Ev Botu 119 TL,

Kadın Kürklü Terlik 89,95 TL

Kalp Kılıflı Sıcak Su Torbası 79,95 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL,

Çok Amaçlı Mega Boy Kapaklı Kutu 89,95 TL,

Baza Altı Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL,

Baza Altı Baskılı Mega Hurç 49,95 TL,

Halat Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,95 TL,

Halat Kulplu Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL,

Halat Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,95 TL,

12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 69,95 TL

Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL,

Singer El Tipi Mini Buharlı Düzelştirici 799 TL,

Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 929 TL,

Mr.Knife Burun Kılı Alma Cihazı 39,95 TL,

Arzum İmaj Saç Kurutma Makinesi 599 TL,

Oto Cam Sileceği 37,95 TL,

Hugel Akü 12V 60A 1.399 TL,

5 litre Oto Cam Suyu 49,95 TL

3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL

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