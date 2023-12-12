ŞOK 16 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yüzde 50 indirim fırsatı! ŞOK’ta bazı ürünler peşin fiyatına 6 taksit imkanı…

ŞOK 16 Aralık haftanın indirim kataloğunda yer alan fırsatlar paylaşıldı. 23 Aralık 2023 tarihine kadar Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda uygun fiyata marketlerdeki yerini alacak olan ürünler arasında Orbus 10 LED Dekoratif Yaprak Işık Zincir 99,95 TL, 10 LED Dekoratif Otantik Metal Top 79,95 TL, 10 LED Dekoratif Metal Top 99,95 TL, Peri LED 100'lü 69,95 TL ve 20 LED Dekoratif Bakır Top 119 TL, herpa Tv Battaniye 399 TL, Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 199 TL ve Kadın / Erkek Pijama Takımı 259 TL ve daha fazlası yer alacak. Ayrıca bu hafta bazı ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim imkanı bulunurken bazı ürünlerde ise peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sunuluyor. İşte haftanın merak edilen ŞOK fırsat kataloğu…

ŞOK 16 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU