19 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL ve daha fazlası satışta
BİM 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 26 Aralık 2023 tarihine kadar tüm mağazalarda uygulanacak indirimler arasında Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Led Işık Zinciri 100'lü 109 TL, Kozalak & Kokina Led Işık Zinciri 219 TL, Dekoratif Ev 12,2x9,4x7,2 cm 179 TL dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte haftanın indirim kataloğu…
BİM 19 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatları belli oldu. 26 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Led Işık Zinciri 100'lü 109 TL, Kozalak & Kokina Led Işık Zinciri 219 TL, Dekoratif Ev 12,2x9,4x7,2 cm 179 TL, Dekoratif Ev 12,2x9,2x6 cm 149 TL, Dekoratif Ev 7,5x5,5 cm 79 TL, Mini Led Mum 4'lü 65 TL, Kristal Top Led Işık Zinciri 89 TL, Philips AA Alkalin Pil 24'lü 199 TL, PowerB Düğme Pil 4'lü 19,75 TL, Ledolet Filament Ampul 44,50 TL, Home Ahşap Kutu 109 TL, Home Ahşap Çerçeve 79 TL, Bambu Çubuklu Oda Kokusu 79,50 TL, Kırlent 99 TL fiyat etiketi ile yer alacak. İşte herkes tarafından merak edilen BİM indirim afişi…
BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dekoratif Lamba 269 TL
Işıklı Dekor 239 TL
Mini Dekor 39,50 TL
Işıklı Dekor 239 TL
Led Işık Zinciri 100'lü 109 TL
Kozalak & Kokina Led Işık Zinciri 219 TL
Dekoratif Ev 12,2x9,4x7,2 cm 179 TL
Dekoratif Ev 12,2x9,2x6 cm 149 TL
Dekoratif Ev 7,5x5,5 cm 79 TL
Mini Led Mum 4'lü 65 TL
Kristal Top Led Işık Zinciri 89 TL
Philips AA Alkalin Pil 24'lü 199 TL
PowerB Düğme Pil 4'lü 19,75 TL
Ledolet Filament Ampul 44,50 TL
Home Ahşap Kutu 109 TL
Home Ahşap Çerçeve 79 TL
Bambu Çubuklu Oda Kokusu 79,50 TL
Kırlent 99 TL
Dream Air Mum 100 gr 59 TL
Kadın - Erkek Soket Çorap 25,50 TL
Mr. Green Mikrofiber Desenli Bez 39 TL
Queen Desenli Peçete 20'li 14,50 TL
Quickdish Desenli Bulaşık Süngeri 25 TL
Ağaç Mum 45 TL
Mini Ağaç Dekor 39,50 TL
Kozalak Mum 39,50 TL
Comfort Family Keseli Desenli Kadın Çorap 17 TL
Comfort FamilyKeseli Desenli Çocuk Çorap 15 TL
Pelüşlü Sıcak Su Torbası 99 TL
Organizer Çanta 139,50 TL
Comfort Family Çocuk Termal Çorap 19,50 TL
London Thomas İnci Serisi Mandal Toka 39,50 TL
Gold Yan Toka Seti 3'lü 45 TL
Küpe Seti 75 TL
Kadife Clutch Çanta 75 TL
Klipsli Selfie Işığı 79 TL
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