9 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu! Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, Flavel Dijital Baskül , Kahve Makinesi, Smart Led TV uygun fiyata satışa sunuluyor

A101, 9 Aralık tarihli aktüel kataloğu ile müşterilerine birbirinden avantajlı ürünleri sunuyor. 14 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, Toshiba 58" Ultra HD Android TV, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge, Ütü Masası, Taç Bella Döküm Derin Tencere ve Çift Kişilik Baza&Başlık Seti gibi birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Fakir Chaizen Inox Çay Makinesi 1.599 TL, Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 439 TL, Flavel Dijital Baskül 219 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 549 TL, Maximus DP 1200 Q Quartz Isıtıcı ise kampanya dahilinde dikkat çeken diğer indirimli ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 haftanın indirim afişi…

A101 9 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU