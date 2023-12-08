Tarım Kredi Market 8 Aralık indirim kataloğu yayında! Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, Türk kahvesi, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, pirinç ucuza satışta…
Tarım Kredi Market, 8 Aralık'ta duyurduğu indirim kataloğuyla tüketicilere avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya çerçevesinde, dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, tulum peynir, Türk kahvesi, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, kasap sucuk, bütün piliç, karışık turşu, Osmancık pirinci, konserve garnitür ve birçok diğer ürün, tüketicilere cazip fiyatlarla sunuluyor. İşte güncel TK indirim listesi….
Tarım Kredi Market, aralık ayına özel indirim kataloğunu yayınlayarak tüketicilere birçok ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. 8 Aralık 2023 itibariyle market raflarında yerini alan kampanya kapsamında, dev rulo havlu 25,90 TL, yumuşatıcı 47,90 TL, çay 68,90 TL, tulum peynir 99,50 TL, Türk kahvesi 9,90 TL, tereyağı 249,90 TL, tost peyniri 159 TL, süt 21,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, kasap sucuk 133,90 TL, bütün piliç 60,90 TL, karışık turşu 21,50 TL, Osmancık pirinci 37,90 TL, konserve garnitür ise 20,95 TL olarak satışa sunulacak. Bu cazip fiyatlarla dolu kampanya, 15 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek, böylece tüketiciler kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin etme fırsatını yakalayabilecekler. İşte TK aralık ayı indirim listesi…
TARIM KREDİ MARKET 8 – 15 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU
ANADOLU RİVİERA ZEYTİNYAĞU 1L 165 TL
TL GARNİTÜR KONSERVE 20,95 TL
TK SOYULMUŞ DANA SOSİS 64,90 TL
ASR AYAK PAÇA ÇORBASI 750GR 73,90 TK
KUZEY BALIK SOMON STEAK 500GR 109,90 TL
ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET 4X36GR 16,90 TL
BOOMBASTİC SÜTLÜ ÇİKOLATALI BAR GOFRET ÇEŞİTLERİ 7,90 TL
ÜLKER HANIM ELLER KURABİYE ÇEŞİTLERİ 16,90 TL
TORKU BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ 5 TL
FİSKOBİRLİK FİSKAT SUSAMLI KROKAN 4X30GR 17,90 TL
OYLUM KAYMAKLI YULAFLI KREMALI BİSKÜVİ 29,90 TL
PATOS MISIR CİOSİ ÇEŞİTLERİ 15,90 TL
FİSKAT FİX YER FISTIĞI BARI 4X24GR 16,90 TL
TKS OLGUNLAŞTIRILMIŞ PEYNİR 900GR 199,50 TL
TK ERZİNCAN TULUM PEYNİR 99,90 TL
TK TAHİN YERLİ SUSAM 300GR 39,90 TL
TK KAKAOLU FINDIK KREMASI 59,90 TL
TMO ÜZÜM PEKMEZİ 800GR 40 TL
TK YAĞLI SALAMURA ZEYTİN 500GR 49,90 TL
TÜRK KAHVESİ 9,90 TL
TORKU ÇİKOLATA 16,90 TL
DİMES MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 200ML 6,50 TL
DOLA ATOM ÇAY ÇEŞİTLERİ 29,90 TL
AVŞA AROMALI MADEN SUYU ÇEŞİTLERİ 6X200ML 28,90 TL
ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 500GR 69,90 TL
ARKO KREM ÇEŞİTLERİ 52,90 TL
ÇAYKUR TİRYAKİ SİYAH ÇAY 500GR 68,90 TL
DURU ŞAMPUAN VE ŞAÇ KREMİ 500ML 42,90 TL
ELİT BANYO SABUNU 4X150G 34,90 TL
PEROS KONSATRE YUMUŞATICI 960ML 32,90 TL
RENAXTOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 8KG 125,90 TL
RENAX SIVI BAKIM DETERJANI 2.520ML 74,90 TL
ELİT ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 4KG 74,90 TL
TK PİLAVLIK BULGUR 1KG 54,90 TL
ANADOLU OSMANCIK PİRİNCİ 1KG 37,90 TL
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