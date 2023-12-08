Tarım Kredi Market 8 Aralık indirim kataloğu yayında! Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, Türk kahvesi, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, pirinç ucuza satışta…

Tarım Kredi Market, aralık ayına özel indirim kataloğunu yayınlayarak tüketicilere birçok ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. 8 Aralık 2023 itibariyle market raflarında yerini alan kampanya kapsamında, dev rulo havlu 25,90 TL, yumuşatıcı 47,90 TL, çay 68,90 TL, tulum peynir 99,50 TL, Türk kahvesi 9,90 TL, tereyağı 249,90 TL, tost peyniri 159 TL, süt 21,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, kasap sucuk 133,90 TL, bütün piliç 60,90 TL, karışık turşu 21,50 TL, Osmancık pirinci 37,90 TL, konserve garnitür ise 20,95 TL olarak satışa sunulacak. Bu cazip fiyatlarla dolu kampanya, 15 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek, böylece tüketiciler kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin etme fırsatını yakalayabilecekler. İşte TK aralık ayı indirim listesi…

TARIM KREDİ MARKET 8 – 15 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU