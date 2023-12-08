ŞOK 8 Aralık aktüel kataloğu yayınladı! Bu hafta ŞOK’ta yüzde 50’ye varan indirim ve peşin fiyatına 6 taksit avantajı sunuluyor
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan ŞOK, 8 Aralık tarihli aktüel kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Yayınlanan katalogda, birbirinden çekici fırsatlarla yüzlerce ürün, cazip indirimlerle tüketicilere sunuluyor. Yüzde 50'ye varan indirimlerle dolu bu özel kampanya, 13 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. İşte haftanın indirim afişi…
Herkesin merakla beklediği ŞOK'un 8 Aralık tarihli ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı fırsatlarla dolu. 13 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, Sinbo Barbekü Izgara 599 TL, Arzum Lusso El Blender Seti 999 TL, Fakir Mia Baskül 339 TL, Paşabahçe Mystic Jungle 8 parça Çay Seti 142 TL, 3'lü Meşrubat Bardağı 69,95 TL, 3'lü Su Bardağı 54,95 TL, Şeffaf Kapaklı Karaf 54,95 TL, Tekli Pasta Tabağı 27,95 TL gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, Ahşap Tepsi + 6 Adet Çay Tabağı 129 TL, Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 29,95 TL, 20 cm Seramik Pasta Tabağı 29,95 TL, Lacivert/Krem Patates Soğan Kabı 199 TL, Ayaklı Lokumluk 49,95 TL ve daha yüzlerce ürün, tüketicilere cazip fiyatlarla ulaşma imkanı sağlıyor. İşte ŞOK'un yüzde 50'ye indirimlerin yer aldığı afişi…
ŞOK 8 ARALIK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU
Sinbo Barbekü Izgara 599 TL,
Arzum Lusso El Blender Seti 999 TL
Fakir Mia Baskül 339 TL
Paşabahçe Mystic Jungle 8 parça Çay Seti 142 TL,
3'lü Meşrubat Bardağı 69,95 TL,
3'lü Su Bardağı 54,95 TL,
Şeffaf Kapaklı Karaf 54,95 TL,
Tekli Pasta Tabağı 27,95 TL
Ahşap Tepsi + 6 Adet Çay Tabağı 129 TL,
Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 29,95 TL,
20 cm Seramik Pasta Tabağı 29,95 TL,
Lacivert / Krem Patates Soğan Kabı 199 TL,
Ayaklı Lokumluk 49,95 TL
Ananas Şekerlik 39,95 TL
Çift Renk Tabak 44,95 TL,
Çift Renk Büyük Kase 79,95 TL,
Çift Renk Bardak 27,95 TL,
Çift Cidarlı El Yakmaz Cam Su Matarası 149 TL,
Clear Şişe Organizer 24,95 TL,
Kahve Desenli Kare Tepsi 54,95 TL,
Kül Tablası 59,95 TL
6'lı Bardak Altlığı 69,95 TL,
Pratik Çöp Kobası 169 TL,
Banyo ve Temizlik Organizeri 49,95 TL,
Sütyen Yıkama Topu 22,95 TL
Metal Ayakkabı Çekeceği 39,95 TL
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL,
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL,
Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL,
Slazanger Tam Fermuarlı Kadın / Erkek Polar Üst 219 TL,
Banyo Havlusu 149 TL,
Yüz Havlusu 59,95 TL,
El Havlusu 24,95 TL,
Kadın / Erkek Kışlık Terlik 37,95 TL,
3'lü Chantale Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 34,95 TL
Erkek Trekking Ayakkabı 499 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resimde ilk gördüğünüz renk hangisi? Bu rengi 100 kişiden sadece 10'u bulabildi!
- 8 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma Hutbesi dinle - PDF indir!
- Annelere 4 bin 358 TL ödenecek! 2024 yılında zam geliyor! Okulöncesi - yükseköğrenim 6.320 TL...
- Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...
- 8 Aralık okullar tatil mi son dakika? Bugün okullar tatil mi oldu, hangi illerde? İstanbul, Mersin, Antalya... MEB Valilik açıklamaları!
- Karın yağlarını oluk oluk eritecek kür tarifi! Fazla kilolarınızdan bir çırpıda kurtulun!
- Soğuklarda yorgunluk derdine 10 asırlık reçete! Stres ve uykusuzluğa İbni Sina formülü: "En az 6 kilo olması lazım"
- 3600 günle emeklilik raporu çıkacak! Kısmi emeklilikte kadın-erkek tablosu listelendi! SGK'lılara 15 yılla 50-55 yaşa...
- Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!
- Rodos Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Rodos Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…
- Vizesiz gidilen 10 Yunan Adası listesi 2023 | Yunan adalarına nasıl gidilir, hangi adalar? 7 gün içinde pasaport şart mı, bilet nasıl alınır?
- Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?