ŞOK 8 Aralık aktüel kataloğu yayınladı! Bu hafta ŞOK’ta yüzde 50’ye varan indirim ve peşin fiyatına 6 taksit avantajı sunuluyor

Herkesin merakla beklediği ŞOK'un 8 Aralık tarihli ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı fırsatlarla dolu. 13 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, Sinbo Barbekü Izgara 599 TL, Arzum Lusso El Blender Seti 999 TL, Fakir Mia Baskül 339 TL, Paşabahçe Mystic Jungle 8 parça Çay Seti 142 TL, 3'lü Meşrubat Bardağı 69,95 TL, 3'lü Su Bardağı 54,95 TL, Şeffaf Kapaklı Karaf 54,95 TL, Tekli Pasta Tabağı 27,95 TL gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, Ahşap Tepsi + 6 Adet Çay Tabağı 129 TL, Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 29,95 TL, 20 cm Seramik Pasta Tabağı 29,95 TL, Lacivert/Krem Patates Soğan Kabı 199 TL, Ayaklı Lokumluk 49,95 TL ve daha yüzlerce ürün, tüketicilere cazip fiyatlarla ulaşma imkanı sağlıyor. İşte ŞOK'un yüzde 50'ye indirimlerin yer aldığı afişi…

ŞOK 8 ARALIK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU