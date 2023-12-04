Tarım Kredi Market 4 Aralık indirim kataloğu yayında! Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, Türk kahvesi, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, pirinç ucuza satışta…

Tarım Kredi Market, aralık ayının ilk indirim kataloğunu yayınladı ve birçok ürünü uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor. 4 Aralık 2023 tarihi itibariyle market raflarında, 25,90 TL'ye dev rulo havlu, 47,90 TL'ye yumuşatıcı, 68,90 TL'ye çay, 99,50 TL'ye tulum peynir, 9,90 TL'ye Türk kahvesi, 249,90 TL'ye tereyağı, 159 TL'ye tost peyniri, 21,90 TL'ye süt, 109,90 TL'ye beyaz peynir, 133,90 TL'ye kasap sucuk, 60,90 TL'ye bütün piliç, 21,50 TL'ye karışık turşu, 37,90 TL'ye Osmancık pirinci, 20,95 TL'ye konserve garnitür ve daha birçok ürün yer alacak. Bu indirim kampanyası, 15 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. İşte TK aralık ayı indirim listesi…

TARIM KREDİ MARKET 4 – 15 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU