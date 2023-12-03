Tarım Kredi Market 3 Aralık indirim kataloğu yayında! Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, Türk kahvesi, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, pirinç ucuza satışta…

Tarım Kredi Market aralık ayının ilk indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini yayınladı. 3 Aralık 2023 tarihi itibari ile marketin raflarında 25,90 TL'ye dev rulo havlu, 47,90 TL'ye yumuşatıcı, 68,90 TL'ye çay, 99,50 TL'ye tulum peynir, 9,90 TL'ye Türk kahvesi, 249,90 TL'ye tereyağı, 159 TL'ye tost peyniri, 21,90 TL'ye süt, 109,90 TL'ye beyaz peynir, 133090 TL'ye kasap sucuk, 60,90 TL'ye büyün piliç, 21,50 TL'ye karışık turşu, 37,90 TL'ye Osmancık pirinci, 20,95 TL'ye konserve garnitür ve daha fazlası yer alacak. İndirim kampanyası 15 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. İşte TK aralık ayı indirim listesi…

TARIM KREDİ MARKET 3 – 15 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU