ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Ankastre set, tost makinesi, Airfryer, battaniye, Blender, Isıtıcı ve daha fazlası ucuza satışta

ŞOK 1 Aralık aktüel ürünler kataloğu ve içerisinde yer alan ürünlerin fiyat listesi paylaşıldı. Tüm Türkiye'de aynı anda uygulanacak olan indirim 6 Aralık 2023 tarihinde sona erecek. Haftanın merak edilen indirim afişinde Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL ve 160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL, Luzia Merdiven 3+1 379 TL, Hugel Akü 12V 60A 1.399 TL, Oto Cam Sileciği 37,95 TL, 5 litre Oto Cam Suyu 59,95 TL, 3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL. Polisan Şerit Metre 79,95 TL, Polisan Çelik Pense 169 TL, Polisan Elektrik Bandı 9,95 TL, Polisan Yan Keski 169 TL fiyat etiketi ve daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK indirim listesi….

ŞOK 1 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!