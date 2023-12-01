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Haberler Aktüel Haberleri ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Ankastre set, tost makinesi, Airfryer, battaniye, Blender, Isıtıcı ve daha fazlası ucuza satışta

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Ankastre set, tost makinesi, Airfryer, battaniye, Blender, Isıtıcı ve daha fazlası ucuza satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 01.12.2023
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Ankastre set, tost makinesi, Airfryer, battaniye, Blender, Isıtıcı ve daha fazlası ucuza satışta

ŞOK 1 Aralık aktüel indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünler dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 6 Aralık 2023 tarihi itibari ile sona erecek ŞOK afişinde Luzia Merdiven 3+1 379 TL, Hugel Akü 12V 60A 1.399 TL, Oto Cam Sileciği 37,95 TL, 5 litre Oto Cam Suyu 59,95 TL, 3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL. Polisan Şerit Metre 79,95 TL, Polisan Çelik Pense 169 TL, Polisan Elektrik Bandı 9,95 TL fiyatta satılan ürünlerin yanı sıra yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte ŞOK beklenen indirim listesi…

ŞOK 1 Aralık aktüel ürünler kataloğu ve içerisinde yer alan ürünlerin fiyat listesi paylaşıldı. Tüm Türkiye'de aynı anda uygulanacak olan indirim 6 Aralık 2023 tarihinde sona erecek. Haftanın merak edilen indirim afişinde Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL ve 160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL, Luzia Merdiven 3+1 379 TL, Hugel Akü 12V 60A 1.399 TL, Oto Cam Sileciği 37,95 TL, 5 litre Oto Cam Suyu 59,95 TL, 3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL. Polisan Şerit Metre 79,95 TL, Polisan Çelik Pense 169 TL, Polisan Elektrik Bandı 9,95 TL, Polisan Yan Keski 169 TL fiyat etiketi ve daha fazlası yer alıyor. İşte ŞOK indirim listesi….

ŞOK 1 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Alpina Cam Ankastre Set 4.799 TL,

Sinbo Tost Makinesi 1.199 TL

Sinbo Airfryer 1.499 TL,

Airfryer Izgara Teli 159 TL,

230 ml Sprey Yağlık 54,95 TL,

Airfryer Yağ Spreyi 24,95 TL,

16'lı Ece Airfryer Pişirme Kağıdı 12,95 TL,

20 cm Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL,

16 cm Airfryer Pişirme Kağıdı 39,95 TL,

Çift Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye 299 TL,

Tek Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye 249 TL,

Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL, Tek Kişilik Microfiber Yorgan 249 TL,

50x70 cm Silikon Micro Yastık 69,95 TL

Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL,

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL,

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL

160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL

Çizgili Bere 54,95 TL, Kadın / Erkek Basic Bere 54,95 TL,

Kadın Bere Çeşitleri 54,95 TL,

Kadın Kıvrık Havlu Çorap 21,95 TL,

Erkek Polarlı Boyunluklu Bere 54,95 TL,

Erkek Balıkçı Bere 54,95 TL

Kadın Küçük Eva Terlik 125 TL,

Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL,

Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 79,95 TL,

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