ŞOK 29 Kasım aktüel indirim kataloğu yayında! ŞOK’ta bu hafta yapı malzemeleri ve araç ürünlerinde indirim var

ŞOK, 29 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğunu tüm ziyaretçilerinin beğenisine sundu. 6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL, 160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL, Çizgili Bere 54,95 TL, Kadın / Erkek Basic Bere 54,95 TL, Kadın Bere Çeşitleri 54,95 TL, Kadın Kıvrık Havlu Çorap 21,95 TL, Erkek Polarlı Boyunluklu Bere 54,95 TL, Erkek Balıkçı Bere 54,95 TL. Kadın Küçük Eva Terlik 125 TL, Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL, Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 79,95 TL, 3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 Led 199 TL, Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL, 4'lü Tealight Mum 49,95 TL, Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL fiyattan mağaza raflarında yerini alacak. Bu fırsatları değerlendirmek için ŞOK mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın. İşte ŞOK haftanın yıldızları….

ŞOK 29 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU