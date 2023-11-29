Metro Market 29 Kasın indirim kataloğu! Bu ay Metro Merket’te hangi ürünlerde indirim var?
Metro Market 29 Kasım indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. Çok al az öde kampanyası kapsamında yüzlerce üründe fiyatları aşağı çeken zincir market 21 Aralık 2023 tarihine kampanyaya devam edecek. İşte Metro Market indirim afişi…
Metro Market 29 Kasım indirim kataloğunda yer alan ürünlerin listesini yayınladı. 21 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında çamaşır suyu 41,40 TL, 25 kg un 361,50 TL, 18 L ayçiçek yağı 682,20 TL, köslenmiş patlıcan 64,05 TL, 32'li tuvalet kağıdı 162,90 TL, su bardağı 15,10 TL, 12'li çay bardağı 76 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte Metro Market'in merak edilen indirim kataloğu…
METRO MARKET 29 KASIM İNDİRİM KATALOĞU
- 25 kg Söke Un 347,05 TL
18l Kırlangıç Ayçiçek Yağı 654,90 TL
Karamelli Bizküvi 200x6 231,90 TL
Nesquik Mısır Gevreği 75,20 TL
- Erikli Su 6x1,50 L 41,20 TL
- Kutusuz PVS Streç 45 cm x 300 m 145,35 TL
Dispenser Peçete 18x250'li 416 TL
10'lu Çöp Poşeti 65x80 cm 8,40 TL
Paşabahçe 12'li Çay Bardağı 76 TL
Sıgma A4 Fotokopi Kağıdı 5'li Paket 449,90 TL
Yuva Yaş Maya 24 x 500g 411 TL
Sek 20'li Ayran 62,90 TL
Aro Çamaşır suyu 4L 46 TL
Asperx Sarı Güç 54,90 TL
Luxana 32'li Tuvalet Kağıdı 162,90 TL
2,5 kg Parmak Patates 129,20 TL
4,1kg Doğranmış Domates 140 TL
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