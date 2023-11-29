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Haberler Aktüel Haberleri A101 30 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! A101 telefon kampanyasına 150 CC motor ekledi! İşte A101 indirim afişindeki tüm ürünler…

A101 30 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! A101 telefon kampanyasına 150 CC motor ekledi! İşte A101 indirim afişindeki tüm ürünler…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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A101 30 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! A101 telefon kampanyasına 150 CC motor ekledi! İşte A101 indirim afişindeki tüm ürünler…

A101 30 Kasım aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. 7 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek indirim afişinde APEC APX 150 CC Maxi Scooter, Samsung Mikrodalga Fırın, Singer M1605 Dikiş Makinesi, Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi, Verda Emaye Çaydanlık Takımı, Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv en dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte A101 haftanın merak edilen indim afişi….

A101 30 Kasım itibari ile tüm marketlerinde yer alacak indirimli ürünlerin tam listesini yayınladı. Öğrencilere özel telefon kampanyası devam zincir market elektronikten beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, 150 CC Scooter'dan motosiklet ekipmanına, evcil hayvan ürünlerinden kamp ürünlerine, tekstil malzemelerinden oyuncağa kadar daha yüzlerce ürünü uygun fiyattan satışa sunacağını açıkladı. 7 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek indirim süresince fiyatlar 81 ilde sabitlenecek. İşte A101 Aralık ayı indirim afişi….

A101 30 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.799 TL

Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL

Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.299 TL

Piranha Akıllı Saat 259 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 11.499 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.499 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.299 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi 2.799 TL

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 899 TL

Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 649 TL

Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 849 TL

Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 999 TL

Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 899 TL

Kiwi Elektrikli Isıtıcı Fan 299 TL

Kiwi Çubuk El Blender'ı 289 TL

Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 299 TL

Aprilla Dijital Banyo Baskülü 159 TL

Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 479 TL

Verda Emaye Çaydanlık Takımı 399 TL

Verda Emaye Pişir Sakla Tancere 219 TL

Verda Emaye Ayaklı Kristal Tepeli Şekerlik 279 TL

Verda Emaye Sos Tavası 149 TL

Verda Emaye Vakumlu Saklama Kabı Seti 3'lü 299 TL

Cem Nero Karnıyarık Tencere 299 TL

Cem Nero Tava 149 TL

Cem Nero Derin Tencere 299 TL

Rooc Meyve Sebze Bıçağı 4'lü 39,90 TL

Manuel Kollu Rende 199 TL

Kollu Nar ve Narenciye Sıkacağı 599 TL

Desenli Sporcu Matarası 720 ml 29,90 TL

Maxi Organizer 29,90 TL

Buzdolabı Organizeri 19,90 TL

Bas Aç Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü 29,90 TL

Trend Saklama Kabı 2'li 24,90 TL

Trend Saklama Kabı 3'lü 45 TL

Çöp Kovası 45 TL

Çift Fırçalı Gırgır 14,90 TL

Pasta Börek Saklama Kapları 59,90 TL

Luminarc Trianon Serisi Tabaklar 29,90 TL

LAV Kulplu Çay Bardağı 12,50 TL

LAV Desenli Bardak 19,90 TL

LAV Başucu Sürahisi 59,90 TL

Keramika Pizza Tabağı 54,90 TL

Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 169 TL

Paşabahçe Colby Reçellik 6'lı 59,90 TL

Borosilikat Kupa 3'lü 49,90 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 199 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 149 TL

Cam Saklama Kabı 17,50 TL

Ayran Sürahisi 49,90 TL

Karma Matara Çeşitleri 550 ml 39,90 TL

Büyük Boy PP Valiz 579 TL

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