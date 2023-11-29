A101 30 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! A101 telefon kampanyasına 150 CC motor ekledi! İşte A101 indirim afişindeki tüm ürünler…

A101 30 Kasım itibari ile tüm marketlerinde yer alacak indirimli ürünlerin tam listesini yayınladı. Öğrencilere özel telefon kampanyası devam zincir market elektronikten beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, 150 CC Scooter'dan motosiklet ekipmanına, evcil hayvan ürünlerinden kamp ürünlerine, tekstil malzemelerinden oyuncağa kadar daha yüzlerce ürünü uygun fiyattan satışa sunacağını açıkladı. 7 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek indirim süresince fiyatlar 81 ilde sabitlenecek. İşte A101 Aralık ayı indirim afişi….

A101 30 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!