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Haberler Aktüel Haberleri 1 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de 3.199 TL’ye Smart TV, 5.999 TL’ye ankastre set, 2.499 TL’ye 7,5L airfryer ve daha fazlası satışta

1 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de 3.199 TL’ye Smart TV, 5.999 TL’ye ankastre set, 2.499 TL’ye 7,5L airfryer ve daha fazlası satışta

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Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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1 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de 3.199 TL’ye Smart TV, 5.999 TL’ye ankastre set, 2.499 TL’ye 7,5L airfryer ve daha fazlası satışta

BİM, 1 Aralık aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine cazip alışveriş fırsatları sunuyor! 8 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyası, birbirinden dikkat çeken ürünleri özel fiyatlarla sunuyor. Dijitsu 58" UHD Smart Led TV, Colorina Pasta Servis Seti, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Yer Sofrası ve Luxell XXL Fastfryer gibi öne çıkan ürünler, indirimli fiyatlarıyla müşterileri bekliyor. İşte BİM aralık ayı indirim listesi…

BİM, 1 Aralık itibariyle başlayacak indirimli ürünlerle dolu bir alışveriş fırsatı sunuyor! Türkiye genelindeki tüm marketlerde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu, 8 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu ayın ilk indirim kataloğunda, Dijitsu 58" UHD Smart Led TV 10.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready TV 3.199 TL, Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.999 TL, Stanley Termos Advanture 1 Litre 999 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL, Kumtel İnox Set Üstü Ocak 1.599 TL, Arnica Blender Seti 1.099 TL, Yer Sofrası 329 TL, Luxell Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 64,50 TL, Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL, Colorina Pasta Servis Seti ise 229 TL fiyat etiketiyle müşterilerini bekliyor. İşte BİM aralık ayı afişi…

BİM 1 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 58" UHD Smart Led Tv 10.999 TL

Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.199 TL

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.999 TL

Stanley Termos Advanture 1 Litre 999 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL

Kumtel İnox Set Üstü Ocak 1.599 TL

Arnica Blender Seti 1.099 TL

Yer Sofrası 329 TL

Luxell Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 64,50 TL

Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

Colorina Pasta Servis Seti 229 TL

Colorina Çay Tabağı 6'lı 99 TL

Colorina Cam Kase 3'lü 65 TL

Colorina Ayaklı Kek Tabağı 129 TL

Colorina İki Katlı Kurabiyelik 139 TL

Bonera Ezme Granit Tava 20 cm 209 TL

Bonera Ezme Granit Tava 26 cm 279 TL

Bonera Ezme Kapaklı Sahan 279 TL

Glass in love Ayaklı Cam Şekerlik 89 TL

Glass in love Kahve Yanı Cam Su Bardağı 6'lı 79 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

Glass in love Cam Büyük Kase 119 TL

Glass in love Cam Espresso Bardağı 6'lı 49 TL

Glass in love Ayaklı Cam Meyvelik 189 TL

Glass in love Cam Kase Seti 129 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 65 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 65 TL

Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 23,50 TL

Kağıt Sufle / Muffin Kabı 10'lu 19,50 TL

Casilda Home Gravürlü Su Bardağı 3'lü 79 TL

Büyük Kesme Panosu 44,50 TL

Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları 24,50 TL

Şeffaf Kahvaltılık Saklama Kabı 27,50 TL

Un Eleği 600 ml 24,50 TL

Krema Pompası 27,50 TL

Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 37,50 TL

Lav Diamond Meşrubat Bardağı 3'lü 49 TL

Lav Eda Çay Bardağı 6'lı 69 TL

Harry Potter Stickerlı Kalemli Günlük Seti 299 TL

Harry Potter Işıklı Stickerlı Günlük Seti 259 TL

Harry Potter Figür 429 TL

Harry Potter Karakterleri 299 TL

Harry Potter Lisanslı Boyama Kitapları 19,50 TL

Harry Potter Puzzle 69 TL

Harry Potter 2024 Ajanda 149 TL

Harry Potter Stickerlı Karalama ve Tasarlama Defteri Seti 279 TL

Harry Potter Harry Potter Hermione Figür Boyama Seti 179 TL

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