1 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de 3.199 TL’ye Smart TV, 5.999 TL’ye ankastre set, 2.499 TL’ye 7,5L airfryer ve daha fazlası satışta

BİM, 1 Aralık itibariyle başlayacak indirimli ürünlerle dolu bir alışveriş fırsatı sunuyor! Türkiye genelindeki tüm marketlerde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu, 8 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu ayın ilk indirim kataloğunda, Dijitsu 58" UHD Smart Led TV 10.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready TV 3.199 TL, Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.999 TL, Stanley Termos Advanture 1 Litre 999 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL, Kumtel İnox Set Üstü Ocak 1.599 TL, Arnica Blender Seti 1.099 TL, Yer Sofrası 329 TL, Luxell Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 64,50 TL, Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL, Colorina Pasta Servis Seti ise 229 TL fiyat etiketiyle müşterilerini bekliyor. İşte BİM aralık ayı afişi…

BİM 1 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU