ŞOK 29 Kasım aktüel indirim kataloğu yayında! ŞOK’ta bu hafta yapı malzemeleri ve araç ürünlerinde indirim var
ŞOK 29 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kasım ayının son indirim kataloğunda Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL, 160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL, Çizgili Bere 54,95 TL, Kadın / Erkek Basic Bere 54,95 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte ŞOK güncel indirim afişi….
ŞOK 29 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğunu tüm ziyaretçilerinin beğenisine sundu. 6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL, 160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL, Çizgili Bere 54,95 TL, Kadın / Erkek Basic Bere 54,95 TL, Kadın Bere Çeşitleri 54,95 TL, Kadın Kıvrık Havlu Çorap 21,95 TL, Erkek Polarlı Boyunluklu Bere 54,95 TL, Erkek Balıkçı Bere 54,95 TL. Kadın Küçük Eva Terlik 125 TL, Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL, Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 79,95 TL, 3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 Led 199 TL, Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL, 4'lü Tealight Mum 49,95 TL, Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL fiyattan mağaza raflarında yerini alacak. İşte ŞOK haftanın yıldızları….
ŞOK 29 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL,
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL,
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL
160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL
Çizgili Bere 54,95 TL,
Kadın / Erkek Basic Bere 54,95 TL,
Kadın Bere Çeşitleri 54,95 TL,
Kadın Kıvrık Havlu Çorap 21,95 TL,
Erkek Polarlı Boyunluklu Bere 54,95 TL,
Erkek Balıkçı Bere 54,95 TL
Kadın Küçük Eva Terlik 125 TL,
Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL,
Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 79,95 TL,
3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 Led 199 TL,
Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL,
4'lü Tealight Mum 49,95 TL,
Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL
Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL
Luzia Merdiven 3+1 379 TL,
Hugel Akü 12V 60A 1.399 TL,
Oto Cam Sileciği 37,95 TL,
5 litre Oto Cam Suyu 59,95 TL,
3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL
Polisan Şerit Metre 79,95 TL,
Polisan Çelik Pense 169 TL,
Polisan Elektrik Bandı 9,95 TL,
Polisan Yan Keski 169 TL,
Polisan Kargaburun 169 TL,
Nilson Komütatör 34,95 TL,
Nilson Anahtar 34,95 TL,
Nilson Topraklı Priz 34,95 TL,
Kapı Altı Süngeri 34,95 TL
Attles Fayans Kesme 349 TL
Gokidy Melisa'nın Bisikleti 119 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TCKN ile başvuruna 14.900 TL'ye 2+1 ev imkanı! Devlet desteğiyle uyguna 55, 75, 84, 100 m2'lik konutlar sıralandı!
- Çiftçilere 5.000 TL ikramiye ödemesi SORGULAMA | ÇKS kaydı olanlara ikramiye ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
- 27 Kasım Sivas, Uşak, Eskişehir'de okullar tatil mi? Bugün son dakika okul tatil kararı alındı mı? Son dakika güncel Valilik detayı...
- Okullar tatil mi? 27 kasım Kayseri, Hatay, Zonguldak'ta son dakika okullar tatil olacak kararı çıktı mı? Son gelişmeler...
- 7.500 TL ve üstü maaşlara zam tablosu çıktı! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya %68'lik artış tepeden tırnağa oluştu! Emekliye %4'lük ek iyileştirme dahil...
- Yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 27 Kasım Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi? MEB Valilik açıklamaları...
- Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?
- Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?
- TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2023! Kaç puanla takdir ve teşekkür belgesi alınır? 4-12. sınıf karne not ortalaması...
- Hangi ülke 1. Dünya Savaşı'na da 2. Dünya Savaşı'na da katılmamıştır?
- Herhangi bir sinema filmi veya dizide Türkan Şoray hangisinin annesi rolünde yer almamıştır?
- Hangi oyuncunun hangi oyuncuya yüzüne peş peşe tokat atarken gösterildiği bir sinema filmi sahnesi hiç olmamıştır?