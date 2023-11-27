Bizim Toptan Market 27 Kasım indirim kataloğu yayında! Bu ayın son indirim listesindeki ürünler arasında temel gıda uygun fiyata satışta…
Bizim Toptan Market, kasımın son günlerinde müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor! 27 Kasım indirim kataloğunda, 6 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli birbirinden cazip ürünler sizleri bekliyor. Tuvalet kağıdından bulaşık süngerine, limon suyundan kaşar peynirine, parmak patatesten çaya kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla satışta! İşte Bizim Toptan’ın kasım ayı son indirimleri…
Bizim Toptan Market, 27 Kasım indirim kataloğu ile müşterilerine birbirinden avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor! 6 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, Osmancık Pirinci 49,90 TL, 5L Ayçiçek Yağı 177 TL, 10 kg Un 144,90 TL, 32'li Tuvalet Kağıdı 149,90 TL, Bulaşık Süngeri 22,95 TL, 5L Limon Suyu 69 TL, 2kg Kaşar Peynir 341,58 TL, 2,5 kg Parmak Patates 123 TL, 2kg Çaykur Tiryaki çay ise 274 TL olarak satışa sunulacak. Bu cazip fiyatlarla dolu kampanya, Türkiye genelindeki tüm mağazalarda sizleri bekliyor. Ekonomik ve kaliteli alışveriş için Bizim Toptan Market'i kaçırmayın! İşte Bizim Toptan uygun fiyatlı ürünlerin listesi…
27 KASIM BİZİM TOPTAN İNDİRİM KATALOĞU
1kg Çay 137,90 TL
10'lu Latte 32,50 TL
5L Ayçiçek Yağı 177,90 TL
Ona Paket Margarin 13,90 TL
1.500 TL üzeri DYDO ürünleri alana 24x500 ml su hediye
500 TL üzeri Uludag ürünleri alana 6x200 Uludağ soda hediye
Fıstıklı Süt Barı 14,95 TL
Hindistan Cevizli Çikolata 19,85 TL
Aytaç Çiçek Balı 154,90 TL
Marmarabirlik Sele Zeytin 119,90 TL
Süzz Konsantre Yumuşatıcı 32,90 TL
Vessa 32'li Tuvalet Kağıdı 149,90 TL
T-Rax Antifrizli Cam Suyu 47,90 TL
Komili Sıvı El Sabunu Çeşitleri 54,95 TL
Ülker Sütlü Kuvertür 2,5 kg 340 TL
Bizim Krema 1L 54,90 TL
25 kg Bizim Osmancık Pirinci 1138,51 TL
25 KG Besler Nohut 980,10 TL
Tamek Kova Mayonez 8 kg 237 TL
Tamek Kova ketçap 197,92 TL
Bizim Et ve Tavuk Bulyon 750 gr 89 TL
Bizim Sarımsaklı Çeşni 120,69 TL
Bonflet Köfte Çeşitleri 227 TL
Aytaç Piliç Jülyen Sosis 69,21 TL
2 kg Zinde Kaşar Peynir 341,58 TL
Ömür Rulo Tereyağı 226,73 TL
Çaykur Tiryaki Çay 2kg 274,16 TL
All Natural Parmak Patates 123,66 TL
Vesa kağıt Havlu 12'li 90,83 TL
Komili Limon Kolonyası 5L 208,25 TL
Oxy Bulaşık Deterjanı 20 kg 233,29 TL
Oxy Sıvı El Sabunu 20KG 254,13 TL
Bizim Pizza Unu 25 KG 336,23 TL
Besler Un 25 KG 311 TL
Bizim Chesar 2,2 kg 469,90 TL
Bizim Barbekü Sos 5 kg 336,90 TL
Ülker Kare Çikolata 14 TL
Ülker Fındık aşkı 8,50 TL
Domates Salçası 4,3 kg 195 TL
Burcu Büge Tipi Mayonez 22,90 TL
Parbunya Pilaki 23,50 TL
Venesa 12'li Kağıt Havlu 99,90 TL
Capri-Sun Meyveli İçecek 20x200 ml 154,50 TL
Kızılay Doğal Maden Suyu 24x200 ml 82,50 TL
Bizim Osmancık Pirinci 49,50 TL
Lezita Piliç Salam 800gr 49,90 TL
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