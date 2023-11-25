Bizim Toptan Market 25 Kasım indirim kataloğu yayında! Bu ayın son indirim listesindeki ürünler arasında temel gıda uygun fiyata satışta…

Bizim Toptan Market, 25 Kasım indirim kataloğunda yer alan birbirinden avantajlı ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını açıkladı. 6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olan indirimli kampanya kapsamında, Osmancık Pirinci 49,90 TL, 5L Ayçiçek Yağı 177 TL, 10 kg Un 144,90 TL, 32'li Tuvalet Kağıdı 149,90 TL, Bulaşık Süngeri 22,95 TL, 5L Limon Suyu 69 TL, 2kg Kaşar Peynir 341,58 TL, 2,5 kg Parmak Patates 123 TL, 2kg Çaykur Tiryaki çay ise 274 TL olarak satışa sunulacak. Bu cazip fiyatlarla müşterilere sunulan ürünler, kampanya süresince tüm Türkiye'deki mağazalarda bulunabilecek. İşte Bizim Toptan uygun fiyatlı ürünlerin listesi…

25 KASIM BİZİM TOPTAN İNDİRİM KATALOĞU