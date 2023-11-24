Bizim Toptan Market 24 Kasım indirim kataloğu yayında! Bu ayın son indirim listesindeki ürünler arasında temel gıda uygun fiyata satışta…

Bizim Toptan Market 24 Kasım indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler arasından 49,90 TL'ye Osmancık Pirinci, 177 TL'ye 5L Ayçiçek Yağı, 144,90 TL'ye 10 kg Un, 149,90 TL'ye 32'li Tuvalet Kağıdı 149,90 TL, 22,95 TL'ye Bulaşık Süngeri, 69 TL'ye 5L limon Suyu, 341,58 TL'ye 2kg Kaşar Peynir, 123 TL'ye 2,5 kg Parmak Patates, 274 TL'ye 2kg Çaykur Tiryaki çay ve daha fazlası satışa sunulacak. Kampanya süresince devam edecek indirim kampanyası süresince ürünler tüm Türkiye'deki mağazalarda yerini alacak. İşte Bizim Toptan uygun fiyatlı ürünlerin listesi…

24 KASIM BİZİM TOPTAN İNDİRİM KATALOĞU