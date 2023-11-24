Bizim Toptan Market 24 Kasım indirim kataloğu yayında! Bu ayın son indirim listesindeki ürünler arasında temel gıda uygun fiyata satışta…
Bizim Toptan Market 24 Kasım indirim kataloğu yer alan ürünleri 6 Aralık 2023 tarihine kadar uygun fiyattan satışa sunmaya devam edecek. Ayın son kataloğunu paylaşan zincir market 149,90 TL’ye 32’li Tuvalet Kağıdı 149,90 TL, 22,95 TL’ye Bulaşık Süngeri, 69 TL’ye 5L limon Suyu, 341,58 TL’ye 2kg Kaşar Peynir, 123 TL’ye 2,5 kg Parmak Patates, 274 TL’ye 2kg Çaykur Tiryaki çay ve daha fazlası satışa sunuyor.
Bizim Toptan Market 24 Kasım indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler arasından 49,90 TL'ye Osmancık Pirinci, 177 TL'ye 5L Ayçiçek Yağı, 144,90 TL'ye 10 kg Un, 149,90 TL'ye 32'li Tuvalet Kağıdı 149,90 TL, 22,95 TL'ye Bulaşık Süngeri, 69 TL'ye 5L limon Suyu, 341,58 TL'ye 2kg Kaşar Peynir, 123 TL'ye 2,5 kg Parmak Patates, 274 TL'ye 2kg Çaykur Tiryaki çay ve daha fazlası satışa sunulacak. Kampanya süresince devam edecek indirim kampanyası süresince ürünler tüm Türkiye'deki mağazalarda yerini alacak. İşte Bizim Toptan uygun fiyatlı ürünlerin listesi…
24 KASIM BİZİM TOPTAN İNDİRİM KATALOĞU
1kg Çay 137,90 TL
10'lu Latte 32,50 TL
5L Ayçiçek Yağı 177,90 TL
Ona Paket Margarin 13,90 TL
1.500 TL üzeri DYDO ürünleri alana 24x500 ml su hediye
500 TL üzeri Uludag ürünleri alana 6x200 Uludağ soda hediye
Fıstıklı Süt Barı 14,95 TL
Hindistan Cevizli Çikolata 19,85 TL
Aytaç Çiçek Balı 154,90 TL
Marmarabirlik Sele Zeytin 119,90 TL
Süzz Konsantre Yumuşatıcı 32,90 TL
Vessa 32'li Tuvalet Kağıdı 149,90 TL
T-Rax Antifrizli Cam Suyu 47,90 TL
Komili Sıvı El Sabunu Çeşitleri 54,95 TL
Ülker Sütlü Kuvertür 2,5 kg 340 TL
Bizim Krema 1L 54,90 TL
25 kg Bizim Osmancık Pirinci 1138,51 TL
25 KG Besler Nohut 980,10 TL
Tamek Kova Mayonez 8 kg 237 TL
Tamek Kova ketçap 197,92 TL
Bizim Et ve Tavuk Bulyon 750 gr 89 TL
Bizim Sarımsaklı Çeşni 120,69 TL
Bonflet Köfte Çeşitleri 227 TL
Aytaç Piliç Jülyen Sosis 69,21 TL
2 kg Zinde Kaşar Peynir 341,58 TL
Ömür Rulo Tereyağı 226,73 TL
Çaykur Tiryaki Çay 2kg 274,16 TL
All Natural Parmak Patates 123,66 TL
Vesa kağıt Havlu 12'li 90,83 TL
Komili Limon Kolonyası 5L 208,25 TL
Oxy Bulaşık Deterjanı 20 kg 233,29 TL
Oxy Sıvı El Sabunu 20KG 254,13 TL
Bizim Pizza Unu 25 KG 336,23 TL
Besler Un 25 KG 311 TL
Bizim Chesar 2,2 kg 469,90 TL
Bizim Barbekü Sos 5 kg 336,90 TL
Ülker Kare Çikolata 14 TL
Ülker Fındık aşkı 8,50 TL
Domates Salçası 4,3 kg 195 TL
Burcu Büge Tipi Mayonez 22,90 TL
Parbunya Pilaki 23,50 TL
Venesa 12'li Kağıt Havlu 99,90 TL
Capri-Sun Meyveli İçecek 20x200 ml 154,50 TL
Kızılay Doğal Maden Suyu 24x200 ml 82,50 TL
Bizim Osmancık Pirinci 49,50 TL
Lezita Piliç Salam 800gr 49,90 TL
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