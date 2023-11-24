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24 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Mutfak gereçleri, haklı, hijyen ürünleri, gıda, teknolojik ürünler şaşırtıcı fiyata satılıyor

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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24 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Mutfak gereçleri, haklı, hijyen ürünleri, gıda, teknolojik ürünler şaşırtıcı fiyata satılıyor

ŞOK'un 24 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğu, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor! Bu hafta, mutfak gereçlerinden halı ve kilimlere, hijyen ürünlerinden gıda ürünlerine, ev mobilyalarından teknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpazede yüzlerce ürün indirimde. ŞOK'un zengin ürün çeşitliliği, kaliteli alışverişin kapılarını uygun fiyatlarla aralıyor. Tüketiciler, avantajlı kampanyalardan faydalanarak mutfaklarını güncelleyebilir, evlerine yeni bir hava katabilir veya teknolojik ürünlerle günlük yaşamlarını kolaylaştırabilirler. İndirim ürünler 29 Kasım 2023 tarihine kadar ŞOK mağazalarında yer alacak.

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