1 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de 3.199 TL’ye Smart TV, 5.999 TL’ye ankastre set, 2.499 TL’ye 7,5L airfryer ve daha fazlası satışta

BİM'e 1 Aralık itibari ile gelecek indirimli ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. Türkiye'nin tüm illerinde aynı anda marketlerdeki spot masasında yerini ürünleri gösteren aktüel ürünler kataloğu ile indirimler 8 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Aralık ayının ilk indirim kataloğumda BİM'de Dijitsu 58" UHD Smart Led Tv 10.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.199 TL, Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.999 TL, Stanley Termos Advanture 1 Litre 999 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL, Kumtel İnox Set Üstü Ocak 1.599 TL, Arnica Blender Seti 1.099 TL, Yer Sofrası 329 TL, Luxell Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 64,50 TL, Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL, Colorina Pasta Servis Seti 229 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

BİM 1 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU