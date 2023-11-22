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Haberler Aktüel Haberleri 22 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Mutfak gereçleri, haklı, hijyen ürünleri, gıda, teknolojik ürünler şaşırtıcı fiyata satılıyor

22 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Mutfak gereçleri, haklı, hijyen ürünleri, gıda, teknolojik ürünler şaşırtıcı fiyata satılıyor

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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22 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Mutfak gereçleri, haklı, hijyen ürünleri, gıda, teknolojik ürünler şaşırtıcı fiyata satılıyor

ŞOK'un 22 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğu, tüketicilere çeşitli avantajlı seçenekler sunuyor! Bu hafta, mutfak gereçleri, halı ve kilimler, hijyen ürünleri, gıda ürünleri, ev mobilyaları ve teknolojik ürünler gibi birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce ürün indirimde. ŞOK'un zengin ürün yelpazesi, tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli alışveriş imkanı sağlıyor. İndirim ürünler 29 Kasım 2023 tarihine kadar ŞOK mağazalarında yer alacak.

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