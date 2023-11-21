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Haberler Aktüel Haberleri 22 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Mutfak gereçleri, haklı, hijyen ürünleri, gıda, teknolojik ürünler şaşırtıcı fiyata satılıyor

22 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Mutfak gereçleri, haklı, hijyen ürünleri, gıda, teknolojik ürünler şaşırtıcı fiyata satılıyor

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 21.11.2023
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22 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK’ta Mutfak gereçleri, haklı, hijyen ürünleri, gıda, teknolojik ürünler şaşırtıcı fiyata satılıyor

ŞOK 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın indirim listesinde Mutfak gereçlerinden halı ve kilime, hijyen ürünlerinden gıda ürünlerine, ev mobilyasından teknolojiye kadar yüzlerce ürün yer alıyor. İndirim ürünler 29 Kasım 2023 tarihine kadar ŞOK mağazalarında yer alacak.

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